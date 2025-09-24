Майже половина поляків вважають, що Україна має погодитись на втрату територій для закінчення війни

$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 вересня, 19:19 • 10615 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 18607 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 19713 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 19532 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 40677 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 24948 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 57679 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 41489 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38712 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 51355 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.8м/с
76%
753мм
Популярнi новини
Сили оборони звільнили 360 км² окупованої території - Зеленський23 вересня, 18:03 • 5762 перегляди
Трамп поговорить з Орбаном щодо купівлі Угорщиною російської нафти23 вересня, 18:21 • 6038 перегляди
Європа прагне відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року: фон дер Ляєн на зустрічі із Трампом23 вересня, 18:37 • 5444 перегляди
НАТО не збиватиме російські літаки: Рубіо озвучив умови23 вересня, 18:48 • 17264 перегляди
Російська Курщина під атакою дронів: є пошкодження об'єктів енергетикиVideo20:05 • 4172 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 40670 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 32497 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 47211 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 48503 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 57676 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Швейцарія
Нью-Йорк
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 17655 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 78840 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 40114 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 55174 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 106885 перегляди
Актуальне
Fox News
SpaceX Starship
МіГ-31
E-6 Mercury
Детонатор

Майже половина поляків вважають, що Україна має погодитись на втрату територій для закінчення війни

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Опитування United Surveys для Wirtualna Polska показало, що 48,8% поляків проти того, щоб Україна поступалася територіями в обмін на гарантії безпеки. Водночас 41,7% респондентів вважають, що Україна має погодитися на поступки заради закінчення війни.

Майже половина поляків вважають, що Україна має погодитись на втрату територій для закінчення війни

Приблизно 49% поляків переконані, що Україна не має поступатися окупованими росією територіями навіть в обмін на гарантії безпеки. Про це свідчать результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska, передає УНН.

Деталі

Польських респондентів запитали, чи, на їхню думку, Україна повинна погодитися віддати територію в обмін на гарантії безпеки, зброю та закінчення війни.

Зазначається, що 41,7% опитаних заявили, що Україна повинна погодитися на поступки (з них 17,2% вибрали відповідь "однозначно так").

Протилежної думки дотримуються 48,8% респондентів (з них 27,5% "однозначно проти" такого кроку). Решта 9,5% опитаних громадян Польщі не змогли відповісти.

Противники територіальних поступок є переважно виборцями партій коаліції Польщі – "Громадянської коаліції", "Польщі 2050" і Польської селянської партії.

Виборці правої опозиції ("Право і справедливість" і "Конфедерація") розділилися порівну – 48% вважають, що Україна повинна поступитися територіями і ще 48% проти цього.

Опитування United Surveys для Wirtualna Polska було проведено 20-21 серпня 2025 року на репрезентативній вибірці 1000 польських респондентів.

Нагадаємо

За результатами опитування IBRiS для Rzeczpospolita, 52,7% поляків виступають проти вступу України до НАТО, тоді як лише 33,5% підтримують цю ідею. 

В Україні зросла частка громадян, що підтримують проведення виборів до остаточного завершення війни - опитування19.09.25, 14:08 • 3197 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоПолітика
НАТО
Україна
Польща