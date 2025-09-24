Майже половина поляків вважають, що Україна має погодитись на втрату територій для закінчення війни
Київ • УНН
Опитування United Surveys для Wirtualna Polska показало, що 48,8% поляків проти того, щоб Україна поступалася територіями в обмін на гарантії безпеки. Водночас 41,7% респондентів вважають, що Україна має погодитися на поступки заради закінчення війни.
Приблизно 49% поляків переконані, що Україна не має поступатися окупованими росією територіями навіть в обмін на гарантії безпеки. Про це свідчать результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska, передає УНН.
Деталі
Польських респондентів запитали, чи, на їхню думку, Україна повинна погодитися віддати територію в обмін на гарантії безпеки, зброю та закінчення війни.
Зазначається, що 41,7% опитаних заявили, що Україна повинна погодитися на поступки (з них 17,2% вибрали відповідь "однозначно так").
Протилежної думки дотримуються 48,8% респондентів (з них 27,5% "однозначно проти" такого кроку). Решта 9,5% опитаних громадян Польщі не змогли відповісти.
Противники територіальних поступок є переважно виборцями партій коаліції Польщі – "Громадянської коаліції", "Польщі 2050" і Польської селянської партії.
Виборці правої опозиції ("Право і справедливість" і "Конфедерація") розділилися порівну – 48% вважають, що Україна повинна поступитися територіями і ще 48% проти цього.
Опитування United Surveys для Wirtualna Polska було проведено 20-21 серпня 2025 року на репрезентативній вибірці 1000 польських респондентів.
Нагадаємо
За результатами опитування IBRiS для Rzeczpospolita, 52,7% поляків виступають проти вступу України до НАТО, тоді як лише 33,5% підтримують цю ідею.
В Україні зросла частка громадян, що підтримують проведення виборів до остаточного завершення війни - опитування19.09.25, 14:08 • 3197 переглядiв