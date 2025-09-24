Почти половина поляков считают, что Украина должна согласиться на потерю территорий для окончания войны
Киев • УНН
Опрос United Surveys для Wirtualna Polska показал, что 48,8% поляков против того, чтобы Украина уступала территории в обмен на гарантии безопасности. В то же время 41,7% респондентов считают, что Украина должна согласиться на уступки ради окончания войны.
Примерно 49% поляков убеждены, что Украина не должна уступать оккупированные россией территории даже в обмен на гарантии безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для Wirtualna Polska, передает УНН.
Детали
Польских респондентов спросили, должна ли, по их мнению, Украина согласиться отдать территорию в обмен на гарантии безопасности, оружие и окончание войны.
Отмечается, что 41,7% опрошенных заявили, что Украина должна согласиться на уступки (из них 17,2% выбрали ответ "однозначно да").
Противоположного мнения придерживаются 48,8% респондентов (из них 27,5% "однозначно против" такого шага). Остальные 9,5% опрошенных граждан Польши затруднились ответить.
Противники территориальных уступок являются преимущественно избирателями партий коалиции Польши – "Гражданской коалиции", "Польши 2050" и Польской крестьянской партии.
Избиратели правой оппозиции ("Право и справедливость" и "Конфедерация") разделились поровну – 48% считают, что Украина должна уступить территории и еще 48% против этого.
Опрос United Surveys для Wirtualna Polska был проведен 20-21 августа 2025 года на репрезентативной выборке 1000 польских респондентов.
Напомним
По результатам опроса IBRiS для Rzeczpospolita, 52,7% поляков выступают против вступления Украины в НАТО, тогда как лишь 33,5% поддерживают эту идею.
