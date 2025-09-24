Почти половина поляков считают, что Украина должна согласиться на потерю территорий для окончания войны

$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 сентября, 19:19 • 11423 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 20525 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 20683 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 20368 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 41934 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 25198 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 58430 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 41640 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38802 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51480 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.7м/с
77%
754мм
Популярные новости
Силы обороны освободили 360 км² оккупированной территории - Зеленский23 сентября, 18:03 • 6970 просмотра
Трамп поговорит с Орбаном о покупке Венгрией российской нефти23 сентября, 18:21 • 7410 просмотра
Европа стремится отказаться от российских энергоносителей к 2027 году: фон дер Ляйен на встрече с Трампом23 сентября, 18:37 • 6732 просмотра
НАТО не будет сбивать российские самолеты: Рубио озвучил условия23 сентября, 18:48 • 18019 просмотра
Российская Курщина под атакой дронов: есть повреждения объектов энергетикиVideo23 сентября, 20:05 • 5444 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 41926 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 33153 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 48063 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 49099 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 58427 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Швейцария
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 17960 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 79110 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 40349 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 55393 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 107112 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
SpaceX Starship
МиГ-31
E-6 Mercury

Почти половина поляков считают, что Украина должна согласиться на потерю территорий для окончания войны

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Опрос United Surveys для Wirtualna Polska показал, что 48,8% поляков против того, чтобы Украина уступала территории в обмен на гарантии безопасности. В то же время 41,7% респондентов считают, что Украина должна согласиться на уступки ради окончания войны.

Почти половина поляков считают, что Украина должна согласиться на потерю территорий для окончания войны

Примерно 49% поляков убеждены, что Украина не должна уступать оккупированные россией территории даже в обмен на гарантии безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для Wirtualna Polska, передает УНН.

Детали

Польских респондентов спросили, должна ли, по их мнению, Украина согласиться отдать территорию в обмен на гарантии безопасности, оружие и окончание войны.

Отмечается, что 41,7% опрошенных заявили, что Украина должна согласиться на уступки (из них 17,2% выбрали ответ "однозначно да").

Противоположного мнения придерживаются 48,8% респондентов (из них 27,5% "однозначно против" такого шага). Остальные 9,5% опрошенных граждан Польши затруднились ответить.

Противники территориальных уступок являются преимущественно избирателями партий коалиции Польши – "Гражданской коалиции", "Польши 2050" и Польской крестьянской партии.

Избиратели правой оппозиции ("Право и справедливость" и "Конфедерация") разделились поровну – 48% считают, что Украина должна уступить территории и еще 48% против этого.

Опрос United Surveys для Wirtualna Polska был проведен 20-21 августа 2025 года на репрезентативной выборке 1000 польских респондентов.

Напомним

По результатам опроса IBRiS для Rzeczpospolita, 52,7% поляков выступают против вступления Украины в НАТО, тогда как лишь 33,5% поддерживают эту идею. 

В Украине выросла доля граждан, поддерживающих проведение выборов до окончательного завершения войны – опрос19.09.25, 14:08 • 3202 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоПолитика
НАТО
Украина
Польша