В Украине выросла доля граждан, поддерживающих проведение выборов до окончательного завершения войны – опрос
Киев • УНН
Согласно опросу КМИС, доля украинцев, поддерживающих выборы до завершения войны при условии прекращения боевых действий и гарантий безопасности, выросла до 22%. Большинство опрошенных (63%) все еще считают, что выборы должны состояться после окончательного мирного соглашения.
В Украине на 13% выросла доля тех, кто поддерживает проведение выборов до окончательного завершения войны, но при условии прекращения боевых действий и гарантий безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии.
Детали
Согласно результатам опроса, рост доли тех, кто поддерживает проведение выборов после прекращения огня с гарантиями безопасности с марта текущего года. Если в марте таких было 9%, то в сентябре цифра выросла до 22%.
Социологи предполагают, что это может быть связано с более предметным обсуждением гарантий безопасности для Украины за последнее время.
В то же время большинство опрошенных (63%) считают, что выборы должны состояться уже после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Для сравнения: в мае 2025 года так считали 71%, в марте 2025 года - 78%.
Дополнение
Опрос проводился в период со 2 по 14 сентября методом телефонных интервью на всех подконтрольных правительству Украины территориях. Всего было опрошено 1023 респондента в возрасте 18 лет и старше.
