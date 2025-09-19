В Украине выросла доля граждан, поддерживающих проведение выборов до окончательного завершения войны – опрос

$41.250.05
Эксклюзив
12:05 • 222 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
Эксклюзив
11:23 • 4730 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
08:43 • 25553 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 26601 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Эксклюзив
06:26 • 42516 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 41923 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 63572 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 43787 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51614 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 78029 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Популярные новости
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo19 сентября, 05:36 • 20598 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги07:04 • 20015 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto07:55 • 15475 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto08:27 • 12551 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 12756 просмотра
публикации
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 240 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 4758 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 42530 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 52713 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 78035 просмотра
УНН Lite
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 3724 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 5994 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 20690 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 39896 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 38259 просмотра
В Украине выросла доля граждан, поддерживающих проведение выборов до окончательного завершения войны – опрос

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Согласно опросу КМИС, доля украинцев, поддерживающих выборы до завершения войны при условии прекращения боевых действий и гарантий безопасности, выросла до 22%. Большинство опрошенных (63%) все еще считают, что выборы должны состояться после окончательного мирного соглашения.

В Украине выросла доля граждан, поддерживающих проведение выборов до окончательного завершения войны – опрос

В Украине на 13% выросла доля тех, кто поддерживает проведение выборов до окончательного завершения войны, но при условии прекращения боевых действий и гарантий безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии.

Детали

Согласно результатам опроса, рост доли тех, кто поддерживает проведение выборов после прекращения огня с гарантиями безопасности с марта текущего года. Если в марте таких было 9%, то в сентябре цифра выросла до 22%.

Социологи предполагают, что это может быть связано с более предметным обсуждением гарантий безопасности для Украины за последнее время.

В то же время большинство опрошенных (63%) считают, что выборы должны состояться уже после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Для сравнения: в мае 2025 года так считали 71%, в марте 2025 года - 78%.

Дополнение

Опрос проводился в период со 2 по 14 сентября методом телефонных интервью на всех подконтрольных правительству Украины территориях. Всего было опрошено 1023 респондента в возрасте 18 лет и старше.

Напомним

По данным опроса, 54% украинцев в возрасте от 18 лет, не проходящих военную службу, готовы присоединиться к Силам обороны.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Киевский международный институт социологии
Украина