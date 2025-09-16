Більшість українців готові стати до зброї для захисту країни - опитування

Опитування показало, що 54% українців віком від 18 років, які не проходять військову службу, готові приєднатися до Сил оборони й захищати країну. При цьому 23% цілком готові, а 31% – скоріше готові. Готовність до захисту України висока і серед жінок, пише УНН із посиланням на дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Серед українців (і чоловіків, і жінок у віці 18+ років, які не проходять військову службу) 54% відповідають, що вони скоріше чи однозначно готові у разі потреби приєднатися до Сил оборони та зі зброєю в руках захищати Україну. З них 23% однозначно готові, а ще 31% скоріше готові - зазначають соціологи.

Загалом 38% українців не готові приєднатися до Сил оборони: 15% – скоріше не готові, а 23% – категорично відмовляються. Для порівняння, за даними Gallup 2023 року, готовність воювати за свою країну у Польщі становить 45%, у США – 41%, у Німеччині – 23%, у Великій Британії – 33%, а в середньому по країнах ЄС – 32%. При цьому для українців це питання не гіпотетичне: через реальну загрозу вони дають відповіді, "близькі до реально можливої поведінки", підкреслюють фахівці.

Серед чоловіків до 60 років більшість (60-64%) готові в разі потреби приєднатися до Сил оборони. Важливо підкреслити, що і серед українських жінок значна частина готові у разі потреби збройно захищати Україну в складі Сил оборони - додали аналітики.

Додамо

Упродовж 2-14 вересня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання, які стосуються війни і миру. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1023 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.