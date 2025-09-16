$41.230.05
16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Більшість українців готові стати до зброї для захисту країни - опитування

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Опитування показало, що 54% українців віком від 18 років, які не проходять військову службу, готові приєднатися до Сил оборони. Ця готовність висока також серед жінок, що свідчить про значний патріотизм.

Більшість українців готові стати до зброї для захисту країни - опитування

Опитування показало, що 54% українців віком від 18 років, які не проходять військову службу, готові приєднатися до Сил оборони й захищати країну. При цьому 23% цілком готові, а 31% – скоріше готові. Готовність до захисту України висока і серед жінок, пише УНН із посиланням на дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Серед українців (і чоловіків, і жінок у віці 18+ років, які не проходять військову службу) 54% відповідають, що вони скоріше чи однозначно готові у разі потреби приєднатися до Сил оборони та зі зброєю в руках захищати Україну. З них 23% однозначно готові, а ще 31% скоріше готові 

- зазначають соціологи.

Загалом 38% українців не готові приєднатися до Сил оборони: 15% – скоріше не готові, а 23% – категорично відмовляються. Для порівняння, за даними Gallup 2023 року, готовність воювати за свою країну у Польщі становить 45%, у США – 41%, у Німеччині – 23%, у Великій Британії – 33%, а в середньому по країнах ЄС – 32%. При цьому для українців це питання не гіпотетичне: через реальну загрозу вони дають відповіді, "близькі до реально можливої поведінки", підкреслюють фахівці. 

Серед чоловіків до 60 років більшість (60-64%) готові в разі потреби приєднатися до Сил оборони. Важливо підкреслити, що і серед українських жінок значна частина готові у разі потреби збройно захищати Україну в складі Сил оборони 

- додали аналітики.

76% українців вірять у перемогу за умови підтримки Заходу - опитування16.09.25, 16:16 • 2266 переглядiв

Додамо

Упродовж 2-14 вересня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання, які стосуються війни і миру. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1023 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.

Альона Уткіна

СуспільствоПолітика
Європейський Союз
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща