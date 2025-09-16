Большинство украинцев готовы взяться за оружие для защиты страны - опрос

Опрос показал, что 54% украинцев в возрасте от 18 лет, не проходящих военную службу, готовы присоединиться к Силам обороны и защищать страну. При этом 23% полностью готовы, а 31% – скорее готовы. Готовность к защите Украины высока и среди женщин, пишет УНН со ссылкой на данные Киевского международного института социологии (КМИС).

Среди украинцев (и мужчин, и женщин в возрасте 18+ лет, не проходящих военную службу) 54% отвечают, что они скорее или однозначно готовы в случае необходимости присоединиться к Силам обороны и с оружием в руках защищать Украину. Из них 23% однозначно готовы, а еще 31% скорее готовы - отмечают социологи.

В общей сложности 38% украинцев не готовы присоединиться к Силам обороны: 15% – скорее не готовы, а 23% – категорически отказываются. Для сравнения, по данным Gallup 2023 года, готовность воевать за свою страну в Польше составляет 45%, в США – 41%, в Германии – 23%, в Великобритании – 33%, а в среднем по странам ЕС – 32%. При этом для украинцев этот вопрос не гипотетический: из-за реальной угрозы они дают ответы, "близкие к реально возможному поведению", подчеркивают специалисты.

Среди мужчин до 60 лет большинство (60-64%) готовы в случае необходимости присоединиться к Силам обороны. Важно подчеркнуть, что и среди украинских женщин значительная часть готовы в случае необходимости вооруженно защищать Украину в составе Сил обороны - добавили аналитики.

Добавим

В течение 2-14 сентября 2025 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому по собственной инициативе добавил вопросы, касающиеся войны и мира. Методом телефонных интервью (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 1023 респондента. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемых властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, переехавшие с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1023 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.