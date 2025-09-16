$41.230.05
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитники
10:17 • 12473 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 23309 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 15157 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 24429 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 26186 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 14572 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 32009 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
16 сентября, 06:54 • 23232 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 59702 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
76% украинцев верят в победу при поддержке Запада - опрос

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Большинство украинцев (76%) считают, что Украина может победить в войне при наличии достаточного оружия, финансовой и санкционной поддержки Запада. Лишь 15% не верят в победу даже при таких условиях, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

76% украинцев верят в победу при поддержке Запада - опрос

Абсолютное большинство граждан Украины уверены, что страна способна победить в войне, если получит достаточно оружия, финансовой помощи и санкционной поддержки от Запада. По данным опроса, 76% разделяют это мнение, тогда как лишь 15% считают победу невозможной даже при таких условиях, пишет УНН со ссылкой на данные Центра Разумкова.

Детали

По результатам опроса, "76% верят в возможность победы в войне, если Украина будет должным образом поддержана санкционной политикой и получит достаточно оружия и денег".

15% украинцев считают, что даже при таких условиях Украина не способна победить. Остальные 9% не смогли определиться с ответом.

Также в КМИС добавляют, что в декабре 2023 года и сентябре 2024 года проводился опрос в несколько иной формулировке. В частности, речь шла не о "победе", а о "достижении успеха".

Так, в сентябре 2024 года 81% считали, что Украина способна достичь успеха, и 14% считали, что это невозможно даже при надлежащей поддержке Запада. По сравнению с сегодняшним показателем, разница в ответах не существенна.

То есть можно обоснованно предполагать, что за последний год не произошло существенного снижения веры в возможность победы, и при этом для убедительного большинства победа возможна – при надлежащей поддержке Запада (от которого не ожидается отправка войск, а ожидаются хотя бы эффективные санкции и достаточное обеспечение оружием)

- добавляют аналитики.

Восприятие условных мирных планов Европы-Украины и России

Последний опрос КМИС также показал, как украинцы относятся к возможным сценариям мира – от Европы и Украины и от России. Исследователи подготовили сокращенные версии двух планов и зачитывали их респондентам без уточнения авторства, чтобы узнать, насколько те готовы их принять.

План Европы и Украины предусматривал гарантии безопасности от Запада, стабильные поставки оружия и финансов, защиту неба от атак, движение в ЕС и сохранение санкций против России до реального мира. При этом нынешняя линия фронта должна была быть заморожена, но без международного признания оккупированных территорий за РФ.

План России включал полное снятие санкций, официальный статус русского языка, сокращение украинской армии, отказ от НАТО и западного оружия. Он также требовал бы вывода ВСУ из части Донетчины, официального признания Крыма и "ЛДНР" за Россией и закрепления ее контроля над частями Херсонской и Запорожской областей.

Результаты оказались однозначными:

  • 75% украинцев категорически отвергли российский план, лишь 17% выразили готовность его принять;
    • 74% готовы одобрить вариант Европы и Украины, хотя и без большого энтузиазма. Против – 15%.

      Что касается восприятия результатов:

      • 65% считают план России провалом для Украины, лишь 7% – успехом, а 19% назвали его компромиссом "50 на 50";
        • план Европы и Украины 30% восприняли как успех, 44% – как компромисс, и лишь 18% – как поражение.

          Евгений Устименко

