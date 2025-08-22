$41.220.16
Большинство украинцев хотят строить будущее в Украине и верят в победу – опрос

Киев • УНН

 • 290 просмотра

83% украинцев хотят связать свою жизнь с Украиной, хотя этот показатель снизился. 73% респондентов верят в победу над Россией.

Большинство украинцев хотят строить будущее в Украине и верят в победу – опрос

По состоянию на август 2025 года 83% граждан стремятся связать свою жизнь с Украиной. Этот показатель снизился на 6 пунктов по сравнению с началом полномасштабного вторжения. В то же время вера в победу над Россией сохраняется у 73% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, передает УНН.

Результаты опроса

Согласно результатам опроса, "по сравнению с началом полномасштабного вторжения доля респондентов, которые хотели бы строить свою будущую жизнь в Украине, несколько уменьшилась – на 6 процентных пунктов".

Как указано, это связано с параллельным ростом доли респондентов, которые не хотели бы строить свою будущую жизнь в Украине.

Несмотря на эту тенденцию, доля респондентов, которые по состоянию на август 2025 года хотели бы строить свою будущую жизнь в Украине, на 13 процентных пунктов превышает показатель, зафиксированный еще пять лет назад: 83% в 2025 году против 70% в 2020 году

- указывают авторы опроса.

Статистически значимой гендерной разницы среди респондентов в желании строить свою будущую жизнь в Украине, по словам исследователей, не наблюдается.

80% среди мужчин и 85% среди женщин хотели бы строить свою будущую жизнь в Украине. Не хотели бы строить свою будущую жизнь в Украине 12% мужчин и 10% женщин

- подчеркивают они.

Чем старше респонденты, тем чаще они сообщали о желании строить свою будущую жизнь в Украине.

Если среди молодежи в возрасте 18–29 лет остаться в стране хотят 71%, то в группе 40–49 лет этот показатель составляет 82,5%, а среди людей в возрасте 60 и старше – уже 91%. В то же время именно среди молодежи, по сравнению с другими возрастными категориями, доля тех, кто не хотел бы строить свою будущую жизнь в Украине, самая высокая – 19%.

Среди респондентов в возрасте 40–49 лет таких 11%, а среди респондентов в возрасте 60 лет и старше лишь 5% не желают строить свою будущую жизнь в Украине.

Почти 90% украинцев против восстановления СССР – опрос27.12.22, 16:08 • 334368 просмотров

Региональное распределение

Региональное распределение демонстрирует, что наибольшая доля респондентов, которые хотели бы строить свою будущую жизнь в Украине, проживает в центральных (85%) и западных (85%) областях, а самая низкая – в южных (78%) и восточных (77%) областях.

В остальных регионах доля респондентов, которые не хотели бы строить свою будущую жизнь в Украине, колеблется на уровне 9–10%, в восточных областях она достигает 19%. Уровень благосостояния респондентов практически не повлиял на их желание строить свое будущее в Украине.

Доминирующее чувство респондентов, когда они думают о будущем Украины

Доминирующими чувствами среди респондентов, когда они думают о будущем Украины, являются надежда (58%), тревога (43%) и оптимизм (28%).

По сравнению с началом полномасштабного вторжения, респонденты реже стали сообщать о чувстве оптимизма (-12 %) и надежды (-7 %) и чаще – о растерянности (+12 %), тревоге (+12 %) и страхе (+8 %), когда думают о будущем Украины

- указывают авторы.

В то же время, если сравнивать с данными до полномасштабного вторжения, то пять лет назад доля респондентов, которые испытывают оптимизм и растерянность, когда думают о будущем Украины, была такой же, как и сегодня, указывают исследователи. При этом возросла доля респондентов, которые испытывают надежду (+15 %), тревогу (+15 %) и страх (+12,5 %).

Если же сравнивать с данными двадцатилетней давности, в 2005 году, после Оранжевой революции, то доля респондентов, которые испытывают оптимизм и надежду, когда думают о будущем Украины, схожа, но на сегодня возросла доля респондентов, которые испытывают тревогу (+19 %), страх (+13 %) и растерянность (+11 %)

- указывают авторы.

Они также подчеркивают, что на протяжении большей части 20-летнего мониторинга этого вопроса "доминирующими чувствами относительно будущего страны оставались надежда, оптимизм и тревога".

Исключением стал 2013 год, когда респонденты, помимо надежды и тревоги, стали чаще упоминать страх, чем оптимизм. Также среди исключений период с 2014 по 2016 год, - тогда доля тех, кто испытывал страх, постепенно уменьшалась, а доля тех, кто испытывал оптимизм, постепенно возрастала, возвращаясь к традиционному трио "надежда-тревога-оптимизм".

За последние два года, в 2024-м и 2025-м, доля респондентов, которые испытывают страх, думая о будущем страны, снова возвращается к показателям 2013–2016 годов

- говорится в исследовании.

Среди мужчин и женщин доля респондентов, которые переживают те или иные чувства относительно будущего Украины, предложенные им в анкете, в целом схожи, добавляют авторы. Однако "женщины на 10 % чаще мужчин сообщали о страхе за будущее страны".

Молодежь, по сравнению с респондентами самой старшей возрастной группы, чаще испытывала оптимизм (+9 %), уверенность (+8 %) и реже тревогу (-9 %), страх (-12 %)

- также отметили авторы.

По сравнению с респондентами из центральных и западных областей, респонденты из южных и восточных областей чаще сообщали о пессимизме (+8 %) и реже о надежде (-19,5 %) при мыслях о будущем Украины.

Финансово и материально обеспеченные респонденты, по сравнению с теми, кто живет за чертой бедности, чаще испытывали положительные эмоции относительно будущего страны, такие как оптимизм (+13 %), надежду (+13 %) и уверенность (+13 %), и реже испытывали такие негативные эмоции, как страх (-11 %) и тревогу (-16 %).

91% украинцев гордятся гражданством - новый опрос22.01.25, 12:03 • 84715 просмотров

73% респондентов продолжают верить в победу Украины

Абсолютное большинство респондентов (73%) продолжает верить в победу Украины в войне против России. Не верят в победу 17% опрошенных. Значительный сдвиг в вере в победу Украины произошел в 2024 году, когда доля тех, кто верит в победу Украины, снизилась на 11%.

За последний год снижение веры в победу Украины продолжалось, составив 4 %, что лишь немного превышает теоретическую погрешность выборки, говорят исследователи.

Между женщинами и мужчинами нет статистически значимой разницы в их вере в победу Украины. В то же время молодежь, по сравнению с респондентами в возрасте более 60 лет, чаще верила в победу Украины (+8 %) за счет более низкой доли респондентов, которые не верят в победу Украины (-7%).

Самая низкая вера в победу Украины наблюдается среди респондентов, проживающих в восточных областях: 55,5% верят в победу, не верят в победу – 31%

- указано в результатах опроса. 

Для сравнения, в южных областях, которые наиболее близки к восточным по уровню веры респондентов в победу, 69% верят в победу, а 16% – не верят.

Для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных (37%), сохранение украинской государственности (31%) и прекращение ракетных обстрелов Украины (30%).

Об освобождении украинских территорий в границах по состоянию на 1991 год сообщило 27% опрошенных. Наименее значимыми признаками победы Украины в войне среди предложенных для респондентов были провал российского наступления и стабилизация фронта (12%), конфискация и передача Украине арестованных российских активов и средств (12%) и сохранение международных санкций против России (11%)

– отмечают авторы опроса.

Опрос: украинцы больше всего доверяют ВСУ и ГСЧС, меньше всего – чиновникам25.03.25, 14:35 • 24724 просмотра

Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины состоялся сегодня 

  Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины состоялся сегодня, то абсолютное большинство респондентов (82%) поддержало бы независимость. Не поддержали бы независимость Украины 3%.

По сравнению с началом полномасштабного вторжения доля респондентов, которые поддержали бы независимость Украины, снизилась на 5% за счет роста доли тех, кто не участвовал бы в референдуме.

Однако по сравнению с 2019 годом доля респондентов, которые в 2025 году проголосовали бы на референдуме за провозглашение независимости Украины, выше на 12%, а доля тех, кто проголосовал бы против независимости, ниже на 6 процентных пунктов.

60% опрошенных считают, что они и их семьи больше выиграли от обретения Украиной независимости. В то же время 15% сообщили, что они и их семьи больше потеряли от провозглашения независимости.

Молодежь несколько чаще соглашалась с тем, что она и ее семьи больше выиграли от провозглашения независимости Украиной, чем респонденты в возрасте более 60 лет: 61% и 55,5% соответственно.

Среди респондентов из западных областей 75% верят, что выиграли от провозглашения независимости по сравнению с медианным значением в 55% для остальных областей. Считают, что больше потеряли от провозглашения независимости, 6% опрошенных в западных областях по сравнению с медианным значением в 19% среди респондентов из других областей

– говорится в исследовании.

Респонденты, живущие за чертой бедности, в отличие от тех, кто имеет лучший уровень благосостояния, были наименее убеждены в том, что они и их семьи больше выиграли от обретения независимости (37%), за счет большей доли тех, кто считает, что потерял от обретения независимости (+13%), и тех, кто не определился с этим вопросом (+11 %).

Убеждение респондентов в заинтересованности в укреплении независимости Украины росло с ростом субъектности и близости к респонденту. Наименее заинтересованными, по мнению респондентов, были представители украинской власти и оппозиции. Более заинтересованным, по оценке респондентов, по сравнению с властью и оппозицией, было население Украины

 – подытожили авторы. 

По сравнению с населением Украины "большую заинтересованность в укреплении независимости, по мнению респондентов, проявляло население региона респондента". Наивысшую же заинтересованность в укреплении независимости Украины, как сообщают респонденты, проявляют они лично. Так 76% опрошенных ответили, что они лично в значительной степени заинтересованы в независимости Украины, еще 16% – в некоторой степени.

47% украинцев имеют позитивные ожидания от подписания Соглашения о полезных ископаемых - предварительные результаты опроса КМИС07.05.25, 12:10 • 8797 просмотров

Дополнение

Всеукраинский опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 12 по 18 августа 2025 года.

Методом face-to-face было опрошено 2002 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве. В Запорожской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях – только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрос проводился по многоступенчатой выборке с использованием случайного отбора на начальных этапах и квотного метода на финальном этапе. При окончательном отборе учитывались половозрастные квоты.

Структура выборки соответствует демографическим характеристикам взрослого населения территорий, охваченных исследованием, по состоянию на начало 2022 года - по возрасту, полу и типу населенного пункта. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В то же время дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан. 

Состав макрорегионов

  • Запад – Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области;
    • Центр – Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области, а также город Киев;
      • Юг – Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области; Восток – Днепропетровская, Донецкая, Харьковская области.

        75% украинцев не доверяют Порошенко из-за обогащения, скандалов и санкций - эксперт27.03.25, 13:31 • 19812 просмотров

        Алена Уткина

