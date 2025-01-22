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91% украинцев гордятся гражданством - новый опрос

91% украинцев гордятся гражданством - новый опрос

Киев  •  УНН

 • 7319 просмотра

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По данным опроса Центра Разумкова, 91% украинцев гордятся своим гражданством, что является самым высоким показателем за 20 лет. Значительно выросла также гордость за государственные символы - флаг, герб и гимн Украины.

91% опрошенных украинцев гордятся украинским гражданством, что является самым высоким показателем за последние два десятилетия.

Об этом сообщил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали 

По данным, которые мы получили в июне 2024 года - 91% опрошенных ответили, что очень или скорее гордятся своим украинским гражданством. Если сравнивать эти данные с данными предыдущих лет, то в 2015 году таких было меньше - 68%, еще меньше в 2010 и 2000 годах - 62%

- отметил Мищенко.

По словам эксперта, если сравнивать данные по регионам то доля тех, кто гордится украинским гражданством по сравнению с 2000 годом в западном регионе увеличилась с 76% до  95%. В центральном регионе 63% до 93%, в южном с 55% до 92%, в восточном регионе с 67% до 83%. Кроме того, большей стала доля тех, кто гордится государственными символами Украины.

По сравнению с данными 2011 года доля тех, кто гордится флагом Украины стала большей с 26% до 64%. Доля тех, кто гордится гербом Украины с 25% до 63,5%.  Гордящиеся гимном за этот период увеличилась с 23,5% до 61%.

Дополнение 

Как сообщается, исследование проводилось на территориях, подконтрольных украинской власти, где не ведутся боевые действия. Предыдущие же опросы охватывали всю территорию Украины. То есть это могло повлиять на динамику изменений.

В опросе проведенном социологической службой Центра Разумкова было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним 

21% украинцев готовы эмигрировать после полного открытия границ, среди которых преобладают мужчины и молодежь. Главными причинами являются отсутствие возможностей для развития и последствия войны.

Алина Волянская

Алина Волянская

Обществополитика
ukrainaУкраина

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