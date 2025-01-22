21% українців готові виїхати за кордон у разі відкриття кордонів - опитування

У разі повного відкриття кордонів 21% українців планують виїхати за кордон для постійного проживання, тоді як 70% респондентів заявили, що не мають такого наміру. Про це повідомила аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Поліна Бондаренко під час брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.

Деталі

"21% сказали, що планують виїхати за таких обставин за кордон для постійного проживання. У той час, як 70% сказали, що не мають такого наміру", - повідомила аналітикиня.

За словами експертки, серед чоловіків частка тих, хто бажає емігрувати, становить 25%, тоді як серед жінок - лише 17%. Цю різницю повʼязують з тим, що для жінок кордони були відкриті від початку повномасштабної війни, і більшість тих, хто мав намір виїхати, уже це зробили.

Також дослідження виявило, що молодь віком 18-29 років частіше висловлює бажання емігрувати - 33%. Натомість у старших вікових групах цей показник знижується: серед респондентів віком 60+ лише 9% готові покинути країну.

Головною причиною виїзду з України експертка назвала відсутність можливості для розвитку (30,5%).

Інші причини були повʼязані з наслідками війни. Це загроза здоровʼю та життю внаслідок ведення бойових дій (28,6%), недостатня соціальна підтримка з боку держави (28,6%), для возʼєднання з рідними, які вже виїхали (26,2%).

Доповнення

В опитуванні, що проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова було опитано 1518 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Нагадаємо

Кількість українців, готових терпіти війну "скільки потрібно", знизилася з 63% до 57% за останні два місяці. Найбільше зниження спостерігається на заході та в центрі країни, тоді як на півдні й сході показники навіть покращилися.