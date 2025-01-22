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21% украинцев готовы выехать за границу в случае открытия границ - опрос

21% украинцев готовы выехать за границу в случае открытия границ - опрос

Киев  •  УНН

 • 2067 просмотра

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21% украинцев готовы эмигрировать после полного открытия границ, среди которых преобладают мужчины и молодежь. Основными причинами являются отсутствие возможностей для развития и последствия войны.

В случае полного открытия границ 21% украинцев планируют выехать за границу для постоянного проживания, тогда как 70% респондентов заявили, что не имеют такого намерения. Об этом сообщила аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Полина Бондаренко во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

Детали 

"21% сказали, что планируют выехать при таких обстоятельствах за границу для постоянного проживания. В то время, как 70% сказали, что не имеют такого намерения", - сообщила аналитик.

По словам эксперта, среди мужчин доля желающих эмигрировать составляет 25%, тогда как среди женщин - только 17%. Эту разницу связывают с тем, что для женщин границы были открыты с начала полномасштабной войны, и большинство тех, кто намеревался уехать, уже это сделали.

Также исследование показало, что молодежь в возрасте 18-29 лет чаще выражает желание эмигрировать - 33%. А в старших возрастных группах этот показатель снижается: среди респондентов в возрасте 60+ только 9% готовы покинуть страну.

Главной причиной выезда из Украины эксперт назвала отсутствие возможности для развития (30,5%).

Другие причины были связаны с последствиями войны. Это угроза здоровью и жизни в результате ведения боевых действий (28,6%), недостаточная социальная поддержка со стороны государства (28,6%), для воссоединения с родными, которые уже уехали (26,2%).

Дополнение

В опросе, проведенном Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, было опрошено 1518 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Напомним 

Количество украинцев, готовых терпеть войну "сколько нужно", снизилось с 63% до 57% за последние два месяца. Наибольшее снижение наблюдается на западе и в центре страны, тогда как на юге и востоке показатели даже улучшились.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоВойна
irina-bekeshkinaИрина Бекешкина
ukrainaУкраина

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