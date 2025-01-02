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Частка готових терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, впала нижче 60% - опитування

Частка готових терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, впала нижче 60% - опитування

Київ • УНН

 • 26944 перегляди

Кількість українців, готових терпіти війну "скільки потрібно", знизилася з 63% до 57% за останні два місяці. Найбільше зниження спостерігається на заході та в центрі країни, тоді як на півдні й сході показники навіть покращилися.

Кількість українців, які готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, знизилася на 6% порівняно із жовтнем. Наразі 57% громадян України готові нести тягар війни, тоді як у жовтні цей показник становив 63%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.

Деталі

"Між початком жовтня і груднем 2024 року ми також спостерігаємо незначне, але зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 57% (в жовтні цей показник становив 63% - ред.)", - ідеться в повідомленні КМІС.

Зазначається, що 3% опитаних заявили, що готові терпіти війну один рік, 3% - пів року, 18% - декілька місяців, а ще 18% респондентів вагаються з відповіддю.

У КМІС наголосили, що між жовтнем і груднем більшою мірою відбулося не зниження, власне, запасу міцності українців, а відбулося зростання невизначеності, що відображається високою невизначеністю зовнішніх факторів, як-от вибори в США, так і внутрішніх обставин.

Також соціологи зазначають, що якщо між лютим і початком жовтня зниження запасу міцності простежувалося насамперед на півдні і сході, то до грудня відбулося "вирівнювання" між регіонами. Так, на заході з 71% до 57% і в центрі з 70% до 59% стало менше тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно.

"При цьому на півдні і сході ситуація навіть дещо покращилася, і наразі на Півдні 57%, а на сході 51% відповіли, що готові терпіти стільки, скільки буде потрібно (на початку жовтня було, відповідно, 50% і 38%)", - зазначається в опитуванні.

У КМІС вказують, що зменшення частки тих, хто готовий терпіти воєнні складнощі стільки, скільки буде потрібно, безумовно є тривожною тенденцією, яка потребує уваги влади та суспільства.

Нагадаємо

Згідно з даними опитування, 63% громадян регулярно донатять на армію, а ще 27% допомагають іншим чином. Більшість дізнається про збори від друзів і знайомих.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна
kyivskyi-mizhnarodnyi-instytut-sotsiolohiiКиївський міжнародний інститут соціології
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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