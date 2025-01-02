Доля готовых терпеть войну столько, сколько потребуется, упала ниже 60% - опрос

Количество украинцев, которые готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, снизилось на 6% по сравнению с октябрем. Сейчас 57% граждан Украины готовы нести бремя войны, тогда как в октябре этот показатель составлял 63%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает УНН.

Детали

"Между началом октября и декабрем 2024 года мы также наблюдаем незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется - до 57% (в октябре этот показатель составлял 63% - ред.)", - говорится в сообщении КМИС.

Отмечается, что 3% опрошенных заявили, что готовы терпеть войну один год, 3% - полгода, 18% - несколько месяцев, а еще 18% респондентов затрудняются с ответом.

В КМИС отметили, что между октябрем и декабрем в большей степени произошло не снижение, собственно, запаса прочности украинцев, а произошел рост неопределенности, что отражается высокой неопределенностью внешних факторов, например выборы в США, так и внутренних обстоятельств.

Также социологи отмечают, что если между февралем и началом октября снижение запаса прочности прослеживалось прежде всего на юге и востоке, то к декабрю произошло "выравнивание" между регионами. Так, на западе с 71% до 57% и в центре с 70% до 59% стало меньше тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется.

"При этом на юге и востоке ситуация даже несколько улучшилась, и сейчас на Юге 57%, а на Востоке 51% ответили, что готовы терпеть столько, сколько потребуется (в начале октября было, соответственно, 50% и 38%)", - отмечается в опросе.

В КМИС указывают, что уменьшение доли тех, кто готов терпеть военные сложности столько, сколько потребуется, безусловно является тревожной тенденцией, которая требует внимания власти и общества.

Напомним

Согласно данным опроса, 63% граждан регулярно донатят на армию, а еще 27% помогают другим образом. Большинство узнает о сборах от друзей и знакомых.