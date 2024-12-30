Скільки українців донатять на ЗСУ та як дізнаються про збори? Нові дані

Згідно з даними опитування Rakuten Viber, 63% громадян регулярно донатять на армію, а ще 27% допомагають іншим чином. Більшість дізнається про збори від друзів і знайомих, пише УНН.

Опитування показало, що 63% українців здійснюють пожертви на підтримку ЗСУ, з них 44% роблять це регулярно після кожної зарплати. Ще 27% респондентів обрали інші способи допомоги. Лише 6% опитаних заявили, що не вважають донати доцільними.

На запитання "Чи підтримуєте ви ЗСУ та знайомих військовослужбовців?" відповіді розподілилися так:

- Так, регулярно з кожної заробітної плати — 44% (46% наприкінці 2023 року);

- Я допомагаю іншим чином — 27% (26% наприкінці 2023 року);

- Нерегулярно, але після кожного обстрілу перетворюю злість на донати — 14% (стільки ж наприкінці 2023 року);

- Не бачу сенсу в цьому — 6% (4% наприкінці 2023 року);

- Звісно, кожного дня потроху — 5% (6% наприкінці 2023 року);

- Я служу в ЗСУ — 4% (5% наприкінці 2023 року).

Згідно з опитуванням Viber, більшість українців (53%) дізнаються про збори від друзів і знайомих та підтримують саме їхні ініціативи. Ще 13% респондентів отримують інформацію про збори через новини. На запитання "Звідки ви найчастіше дізнаєтеся про збори?" відповіді розподілилися наступним чином:

Підтримую збори друзів і знайомих, дізнаюся від них — 53%;

- Дізнаюся з новин, через новинні канали, які підтримують збори — 13%;

- Дізнаюся від блогерів і впливових осіб, за якими стежу — 11%;

- Стежу за великими фондами, які цим займаються — 5%;

- Дізнаюся іншим чином — 18%.

Довідково

Метод дослідження — анонімне онлайн-опитування з вибіркою понад 30 000 осіб. Основна вікова група — 34-45 років, причому більше ніж половина респондентів молодші за 45 років.

Нагадаємо

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом з соціологічною службою Центру Разумкова поділилися результатами опитування, яке показало, що 69% українців вважають найкращим інтеграційним напрямом для України вступ до ЄС.