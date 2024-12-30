Скільки українців донатять на ЗСУ та як дізнаються про збори? Нові дані
Київ • УНН
За даними опитування Rakuten Viber, 63% українців регулярно донатять на підтримку ЗСУ, а 27% допомагають іншим чином. Більшість (53%) дізнається про збори від друзів і знайомих.
Згідно з даними опитування Rakuten Viber, 63% громадян регулярно донатять на армію, а ще 27% допомагають іншим чином. Більшість дізнається про збори від друзів і знайомих, пише УНН.
Опитування показало, що 63% українців здійснюють пожертви на підтримку ЗСУ, з них 44% роблять це регулярно після кожної зарплати. Ще 27% респондентів обрали інші способи допомоги. Лише 6% опитаних заявили, що не вважають донати доцільними.
На запитання "Чи підтримуєте ви ЗСУ та знайомих військовослужбовців?" відповіді розподілилися так:
- Так, регулярно з кожної заробітної плати — 44% (46% наприкінці 2023 року);
- Я допомагаю іншим чином — 27% (26% наприкінці 2023 року);
- Нерегулярно, але після кожного обстрілу перетворюю злість на донати — 14% (стільки ж наприкінці 2023 року);
- Не бачу сенсу в цьому — 6% (4% наприкінці 2023 року);
- Звісно, кожного дня потроху — 5% (6% наприкінці 2023 року);
- Я служу в ЗСУ — 4% (5% наприкінці 2023 року).
Згідно з опитуванням Viber, більшість українців (53%) дізнаються про збори від друзів і знайомих та підтримують саме їхні ініціативи. Ще 13% респондентів отримують інформацію про збори через новини. На запитання "Звідки ви найчастіше дізнаєтеся про збори?" відповіді розподілилися наступним чином:
Підтримую збори друзів і знайомих, дізнаюся від них — 53%;
- Дізнаюся з новин, через новинні канали, які підтримують збори — 13%;
- Дізнаюся від блогерів і впливових осіб, за якими стежу — 11%;
- Стежу за великими фондами, які цим займаються — 5%;
- Дізнаюся іншим чином — 18%.
Довідково
Метод дослідження — анонімне онлайн-опитування з вибіркою понад 30 000 осіб. Основна вікова група — 34-45 років, причому більше ніж половина респондентів молодші за 45 років.
Нагадаємо
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