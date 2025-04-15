Семюел Папаро

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23660 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 148422 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134511 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131275 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 132101 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195012 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77280 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164397 перегляди

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Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

Понад 100 громадян Китаю воюють в Україні на боці росії як найманці, і, ймовірно, не мають зв'язку з урядом Китаю. Українські війська вже взяли в полон декількох китайців на Донбасі.

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Трамп: повідомлення "абсолютно неправдиві", Маск непоінформований про секретний план щодо КНР

Дональд Трамп заперечив повідомлення ЗМІ про ознайомлення Ілона Маска із секретним планом війни з Китаєм. Він назвав інформацію NYT неправдивою, а Маска – непоінформованим.

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NYT повідомило, що Маску у Пентагоні хочуть провести брифінг щодо потенційної війни з Китаєм: Трамп заперечує

Згідно з NYT, Пентагон планував поінформувати Ілона Маска про плани щодо війни з Китаєм. Трамп та керівництво Пентагону спростували цю інформацію, назвавши її фейком.

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