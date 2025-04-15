Семюел Папаро

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

Понад 100 громадян Китаю воюють в Україні на боці росії як найманці, і, ймовірно, не мають зв'язку з урядом Китаю. Українські війська вже взяли в полон декількох китайців на Донбасі.