Семюел Папаро

Понад 100 громадян Китаю воюють в Україні на боці росії як найманці, і, ймовірно, не мають зв'язку з урядом Китаю. Українські війська вже взяли в полон декількох китайців на Донбасі.
Дональд Трамп заперечив повідомлення ЗМІ про ознайомлення Ілона Маска із секретним планом війни з Китаєм. Він назвав інформацію NYT неправдивою, а Маска – непоінформованим.
Згідно з NYT, Пентагон планував поінформувати Ілона Маска про плани щодо війни з Китаєм. Трамп та керівництво Пентагону
спростували цю інформацію, назвавши її фейком.