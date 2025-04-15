Київський міжнародний інститут соціології

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18559 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 130712 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125555 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124296 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127357 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190914 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76723 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163972 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115305 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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73% українців оцінюють обрання Трампа президентом США як негативний фактор для України - опитування

Згідно з опитуванням КМІС, 73% українців оцінюють обрання Трампа негативним фактором для України. У грудні 2024 року так вважав лише 21% респондентів.

Суспільство • 1 квітня, 09:51 • 19328 перегляди

Рейтинг довіри до Зеленського серед українців зріс на 2% - опитування КМІС

Згідно з опитуванням КМІС, 69% українців довіряють Володимиру Зеленському, що на 2% більше, ніж у лютому-березні. Найбільша довіра до президента в центрі України - 71%.

Суспільство • 27 березня, 11:45 • 28580 перегляди

Більшість українців підтримують 30-денне перемир’я, але відкидають поступки рф - опитування

Більшість українців підтримують 30-денне перемир'я, щоб показати небажання рф миру. Водночас, українці категорично проти будь-яких поступок агресору.

Війна • 25 березня, 13:31 • 20657 перегляди

Половина українців не готові йти на територіальні поступки - опитування

Згідно з опитуванням КМІС, 50% українців не готові відмовлятися від територій заради миру з росією, навіть якщо війна триватиме довше. Більшість вважає, що мета рф - геноцид.

Суспільство • 14 березня, 09:40 • 23072 перегляди

87% українців переконані, що росія не зупиниться на вже окупованих територіях - КМІС

87% українців вважають, що росія не зупиниться на вже окупованих територіях. 66% опитаних переконані, що метою рф є повне знищення України та її громадян.

Війна • 11 березня, 14:12 • 17878 перегляди

Популярність 8 березня в Україні впала більш ніж удвічі за останні 8 років - опитування

Згідно з опитуванням КМІС, лише 23% українців вважають 8 березня улюбленим святом порівняно з 49% у 2017 році. Найпопулярнішими святами залишаються Різдво та Великдень, які відзначають близько 70% населення.

Суспільство • 8 березня, 12:53 • 26669 перегляди

Після суперечки з Трампом рівень довіри до Зеленського зріс до майже 70% - опитування

Рівень довіри до президента Зеленського зріс з 57% до 68% після загострення відносин зі США. Найбільше зростання відбулося після емоційної зустрічі у Білому Домі 28 лютого 2025 року.

Суспільство • 7 березня, 09:44 • 13809 перегляди

Трамп відповів, чи досі вважає Зеленського "диктатором"

Дональд Трамп заперечив, що називав Володимира Зеленського диктатором. Тиждень тому Трамп критикував українського президента, назвавши його "диктатором без виборів".

Політика • 27 лютого, 18:40 • 42395 перегляди

Лише чверть українців задоволені життям: нове дослідження

КМІС провів дослідження особистого добробуту українців за британською методологією. 25% задоволені життям, 62% знаходять сенс у діяльності, при цьому 43% відчувають високу тривожність.

Суспільство • 26 лютого, 13:12 • 26780 перегляди

Трамп відмовився називати путіна диктатором

Дональд Трамп заявив, що не вживає слово "диктатор" легковажно щодо путіна. Раніше він назвав Зеленського "диктатором без виборів", що викликало критику європейських лідерів.

Політика • 24 лютого, 19:46 • 25601 перегляди

Близько 50% українців надали пріоритет свободі над безпекою - опитування

46% українців надають перевагу свободі над безпекою, тоді як 34% готові поступитися правами заради безпеки. Дослідження показує зростання цінності свободи порівняно з 2022 роком.

Суспільство • 20 лютого, 11:01 • 35995 перегляди

Не 4%, а майже 60%: скільки українців довіряють Зеленському

Опитування КМІС показало, що 57% українців довіряють президенту Зеленському, а 37% - не довіряють. Рівень довіри зріс на 5% порівняно з груднем 2024 року.

Суспільство • 19 лютого, 09:53 • 105502 перегляди

Трамп про проведення виборів в Україні: це не рф каже, що вони треба, це "об'єктивна" ситуація

Трамп заявив про необхідність проведення виборів в Україні. Fox News повідомляє, що делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні.

Політика • 18 лютого, 22:08 • 54067 перегляди

Майже 90% українців пережили стрес у 2024 році: що найбільше вплинуло на населення

За даними КМІС, 87% українців зіткнулися хоча б з однією стресовою ситуацією у 2024 році. Найпоширенішими причинами стресу стали бомбардування та обстріли (39%), розлука з близькими (30%) та смерть близьких (26%).

Суспільство • 31 січня, 14:05 • 50583 перегляди

Українці віддають перевагу вступу до НАТО над членством в ЄС - опитування

За даними КМІС, 46% українців вважають вступ до НАТО головним пріоритетом, тоді як ЄС підтримують 22%. Протягом року зросла кількість тих, хто не підтримує членство в жодному союзі - з 12% до 22%.

Політика • 14 січня, 12:55 • 20625 перегляди

Частка готових терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, впала нижче 60% - опитування

Кількість українців, готових терпіти війну "скільки потрібно", знизилася з 63% до 57% за останні два місяці. Найбільше зниження спостерігається на заході та в центрі країни, тоді як на півдні й сході показники навіть покращилися.

Суспільство • 2 січня, 11:48 • 26960 перегляди

45% українців вважають, що перемога Трампа наближає мир - опитування

45% українців вважають, що перемога Трампа на виборах у США наблизить мир в Україні. Опитування КМІС показало, що 40% респондентів не бачать впливу його перемоги на ситуацію.

Суспільство • 27 грудня, 15:37 • 23630 перегляди

Майже 3/4 українців підтримують відновлення Україною ядерної зброї - опитування

73% українців підтримують відновлення ядерного арсеналу України. 58% готові до цього навіть за умови втрати західної підтримки, якщо країна матиме достатньо ресурсів.

Суспільство • 23 грудня, 10:37 • 12813 перегляди

80% українців підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф - опитування

Опитування показало, що 80% українців схвалюють закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з росією. 61% підтримують ідею єдиної Православної Церкви в Україні.

Суспільство • 15 жовтня, 09:16 • 11610 перегляди

59% українців довіряють Зеленському - опитування

Опитування КМІС показало, що 59% українців довіряють президенту Зеленському. Рівень довіри змінювався від 80% після виборів до 37% перед вторгненням, зріс до 90% у травні 2022 і стабілізувався на 59%.

Суспільство • 14 жовтня, 10:20 • 11580 перегляди

У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону російської мови в школах

Законопроєкт передбачає заборону спілкування російською мовою на території шкіл. Ініціатори вважають, що це сприятиме розвитку державної мови та безпеці України.

Суспільство • 3 жовтня, 11:10 • 13297 перегляди

Лише близько третини українців вірять, що НАБУ веде боротьбу з корупцією - опитування

Опитування КМІС та NDI показало низьку обізнаність та довіру до антикорупційних органів України. Близько 40% нічого не знають про НАБУ, лише 30% довіряють його діям, а 25% вважають неефективним.

Кримінал та НП • 6 серпня, 15:22 • 200030 перегляди

Переважна більшість українців підтримує рівні права для ЛГБТ - КМІС

Опитування Київського міжнародного інституту соціології показує, що 70,4% українців вважають, що ЛГБТ-люди повинні мати такі ж права, як і інші громадяни, що більше, ніж у попередні роки, з більшою підтримкою серед жінок та молоді.

Суспільство • 18 червня, 07:57 • 13518 перегляди

Зеленському довіряють майже 60% українців, але рівень підтримки знижується - КМІС

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), станом на травень 2024 року президенту Володимиру Зеленському довіряють 59% українців. Соціологи відзначають, що такі результати свідчать про стабільне зниження рівня довіри з початку повномасштабного російського вторгнення.

Суспільство • 7 червня, 10:49 • 15722 перегляди

Половина українців вважають, що Зеленський виконав меншу частину своїх обіцянок - КМІС

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), половина українців вважає, що президент Володимир Зеленський виконав меншу частину своїх передвиборних обіцянок або взагалі не виконав жодної з них.

Суспільство • 5 червня, 11:32 • 15867 перегляди

На окупованих територіях України місцеві відмовляються переходити на російську - Центр нацспротиву

Місцеве населення на окупованих росією територіях України відмовляється переходити на російську мову, що розчаровує окупаційну владу, яка розглядає можливість створення мовних курсів, щоб змусити українців покращити свою російську мову.

Суспільство • 10 травня, 12:53 • 53391 перегляди

Понад 60% українців підтримують повну заборону УПЦ МП в Україні - КМІС

Переважна більшість українців (83%) підтримують втручання держави в діяльність Української Православної Церкви Московського Патріархату, причому 63% виступають за повну заборону, а 20% - за державний контроль і нагляд за Церквою.

Суспільство • 7 травня, 13:16 • 19749 перегляди

Держдеп США вніс телемарафон "Єдині новини" до звіту щодо порушень прав людини

У звіті Державного департаменту США про права людини в Україні за 2023 рік зазначається, що телемарафон "Єдині новини", платформа для каналів, які дотримуються урядової лінії у висвітленні війни, забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм.

Політика • 24 квітня, 09:00 • 18104 перегляди

Переважна більшість українців вважають, що Україна зберігає власний суверенітет - опитування КМІС

Більшість українців (68%) вважають, що Україна зберігає свій суверенітет і здатна приймати власні рішення, тоді як 25% вважають, що Україна здебільшого втратила свій суверенітет і перебуває під контролем Заходу, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології.

Суспільство • 17 квітня, 09:03 • 33582 перегляди

Шмигаль назвав "недоцільним" переспрямування коштів з телемарафону та "FreeДом" на потреби ЗСУ

Прем'єр-міністр України заявив, що перенаправлення коштів, виділених на "Єдиний телемарафон" та телеканал FreeDom, є недоцільним, оскільки реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетом національної безпеки в умовах воєнного стану.

Війна • 15 квітня, 09:17 • 26856 перегляди