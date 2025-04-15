Київський міжнародний інститут соціології

Згідно з опитуванням КМІС, 73% українців оцінюють обрання Трампа негативним фактором для України. У грудні 2024 року так вважав лише 21% респондентів.
Згідно з опитуванням КМІС, 69% українців довіряють Володимиру Зеленському, що на 2% більше, ніж у лютому-березні. Найбільша довіра до президента в центрі України - 71%.
Більшість українців підтримують 30-денне перемир'я, щоб показати небажання рф миру. Водночас, українці категорично проти будь-яких поступок агресору.
Згідно з опитуванням КМІС, 50% українців не готові відмовлятися від територій заради миру з росією, навіть якщо війна триватиме довше. Більшість вважає, що мета рф - геноцид.
87% українців вважають, що росія не зупиниться на вже окупованих територіях. 66% опитаних переконані, що метою рф є повне знищення України та її громадян.
Згідно з опитуванням КМІС, лише 23% українців вважають 8 березня улюбленим святом порівняно з 49% у 2017 році. Найпопулярнішими святами залишаються Різдво та Великдень, які відзначають близько 70% населення.
Рівень довіри до президента Зеленського зріс з 57% до 68% після загострення відносин зі США. Найбільше зростання відбулося після емоційної зустрічі у Білому Домі 28 лютого 2025 року.
Дональд Трамп заперечив, що називав Володимира Зеленського диктатором. Тиждень тому Трамп критикував українського президента, назвавши його "диктатором без виборів".
КМІС провів дослідження особистого добробуту українців за британською методологією. 25% задоволені життям, 62% знаходять сенс у діяльності, при цьому 43% відчувають високу тривожність.
Дональд Трамп заявив, що не вживає слово "диктатор" легковажно щодо путіна. Раніше він назвав Зеленського "диктатором без виборів", що викликало критику європейських лідерів.
46% українців надають перевагу свободі над безпекою, тоді як 34% готові поступитися правами заради безпеки. Дослідження показує зростання цінності свободи порівняно з 2022 роком.
Опитування КМІС показало, що 57% українців довіряють президенту Зеленському, а 37% - не довіряють. Рівень довіри зріс на 5% порівняно з груднем 2024 року.
Трамп заявив про необхідність проведення виборів в Україні. Fox News повідомляє, що делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні.
За даними КМІС, 87% українців зіткнулися хоча б з однією стресовою ситуацією у 2024 році. Найпоширенішими причинами стресу стали бомбардування та обстріли (39%), розлука з близькими (30%) та смерть близьких (26%).
За даними КМІС, 46% українців вважають вступ до НАТО головним пріоритетом, тоді як ЄС підтримують 22%. Протягом року зросла кількість тих, хто не підтримує членство в жодному союзі - з 12% до 22%.
Кількість українців, готових терпіти війну "скільки потрібно", знизилася з 63% до 57% за останні два місяці. Найбільше зниження спостерігається на заході та в центрі країни, тоді як на півдні й сході показники навіть покращилися.
45% українців вважають, що перемога Трампа на виборах у США наблизить мир в Україні. Опитування КМІС показало, що 40% респондентів не бачать впливу його перемоги на ситуацію.
73% українців підтримують відновлення ядерного арсеналу України. 58% готові до цього навіть за умови втрати західної підтримки, якщо країна матиме достатньо ресурсів.
Опитування показало, що 80% українців схвалюють закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з росією. 61% підтримують ідею єдиної Православної Церкви в Україні.
Опитування КМІС показало, що 59% українців довіряють президенту Зеленському. Рівень довіри змінювався від 80% після виборів до 37% перед вторгненням, зріс до 90% у травні 2022 і стабілізувався на 59%.
Законопроєкт передбачає заборону спілкування російською мовою на території шкіл. Ініціатори вважають, що це сприятиме розвитку державної мови та безпеці України.
Опитування КМІС та NDI показало низьку обізнаність та довіру до антикорупційних органів України. Близько 40% нічого не знають про НАБУ, лише 30% довіряють його діям, а 25% вважають неефективним.
Опитування Київського міжнародного інституту соціології показує, що 70,4% українців вважають, що ЛГБТ-люди повинні мати такі ж права, як і інші громадяни, що більше, ніж у попередні роки, з більшою підтримкою серед жінок та молоді.
Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), станом на травень 2024 року президенту Володимиру Зеленському довіряють 59% українців. Соціологи відзначають, що такі результати свідчать про стабільне зниження рівня довіри з початку повномасштабного російського вторгнення.
Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), половина українців вважає, що президент Володимир Зеленський виконав меншу частину своїх передвиборних обіцянок або взагалі не виконав жодної з них.
Місцеве населення на окупованих росією територіях України відмовляється переходити на російську мову, що розчаровує окупаційну владу, яка розглядає можливість створення мовних курсів, щоб змусити українців покращити свою російську мову.
Переважна більшість українців (83%) підтримують втручання держави в діяльність Української Православної Церкви Московського Патріархату, причому 63% виступають за повну заборону, а 20% - за державний контроль і нагляд за Церквою.
У звіті Державного департаменту США про права людини в Україні за 2023 рік зазначається, що телемарафон "Єдині новини", платформа для каналів, які дотримуються урядової лінії у висвітленні війни, забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм.
Більшість українців (68%) вважають, що Україна зберігає свій суверенітет і здатна приймати власні рішення, тоді як 25% вважають, що Україна здебільшого втратила свій суверенітет і перебуває під контролем Заходу, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології.
Прем'єр-міністр України заявив, що перенаправлення коштів, виділених на "Єдиний телемарафон" та телеканал FreeDom, є недоцільним, оскільки реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетом національної безпеки в умовах воєнного стану.