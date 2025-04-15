Київський міжнародний інститут соціології

Переважна більшість українців підтримує рівні права для ЛГБТ - КМІС

Опитування Київського міжнародного інституту соціології показує, що 70,4% українців вважають, що ЛГБТ-люди повинні мати такі ж права, як і інші громадяни, що більше, ніж у попередні роки, з більшою підтримкою серед жінок та молоді.