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Половина українців не готові йти на територіальні поступки - опитування

Київ • УНН

 • 23072 перегляди

Згідно з опитуванням КМІС, 50% українців не готові відмовлятися від територій заради миру з росією, навіть якщо війна триватиме довше. Більшість вважає, що мета рф - геноцид.

Половина українців не готові йти на територіальні поступки - опитування

У КМІС проаналізували готовність громадян України до територіальних поступок та роль окремих параметрів у можливих домовленостях щодо миру, передає УНН.

Деталі

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) продовжує опитування респондентів серед населення України щодо готовності до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру.

Опубліковано нові результати опитування, яке проводилося протягом 14 лютого до 4 березня 2025 року.

Ось низка висновків:

50% українців не готові відмовитись від територій

Порівняно з груднем 2024 року змін практично не було (і всі відмінності – межах статистичної похибки). Так, половина українців – 50% – вважають, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від територій, навіть якщо через це війна триватиме довше (у грудні 2024 року було 51%). 

- інформує КМІС. 

Відповідне опитування здійснювалося на тлі різкого загострення відносин між Україною та США та відчутного тиску на Україну, зауважють соціологи.

Щодо питання територій, також вказано:

Меншість (серед респондентів опитування) вважає, що Україна може відмовитися від деяких територій для якнайшвидшого досягнення миру – 39% (у грудні 2024 року – 38%). Решта 11% респондентів не змогли визначитися із своєю думкою.  

- пише інститут соціології.

Зауважують, що більшість проти територіальних поступок на сході - 42% категорично проти. В інших регіонах (Захід, Центр, Південь) – 50-51% проти. 

Поточна мета росії у війні проти України

За даними КМІС, переважна більшість українців вважають, що росія або хоче вчинити геноцид українців, або знищити українську націю і державність. Значно менше респондентів говорили про інші більш обмежені цілі.

Важливо звернути увагу, що є залежність між готовністю до поступок і тим, як українці бачать мету Росії у цій війні.

- пише КМІС. 

Нагадаємо

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Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що оголошення 30-денного перемир'я з рф не гарантує безпеку та не розблокує питання проведення виборів. 

Розвідка США попередажє, що путін, ймовірніше, порушить умови перемир'я 14.03.25, 09:24 • 141215 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійнаПолітика
Київський міжнародний інститут соціології
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