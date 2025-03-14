Розвідка США попередажє, що путін, ймовірніше, порушить умови перемир'я

Засекречені звіти розвідки США ставлять під сумнів готовність російського диктатора володимира путіна припинити війну проти України. Передає УНН із посиланням на Washington Post.

Путін все ще має намір спробувати досягти контролю над Києвом. Пропонуючи обережну оцінку шансів на припинення вогню, розвідка США, зазначає, що російський диктатор як і раніше рішуче налаштований домінувати в Україні. Про це повідомила WP особа, знайома з документом. Видання на умовах анонімності обговорило із джерелом секретні дані розвідки.

Доповіді розвідки США не зосереджуються на меті оцінити дипломатичні зусилля президента Дональда Трампа, спрямовані на припинення трирічної війни росії в Україні. На перспективах пропозиції про 30-денне припинення вогню, про яку американські та українські посадовці домовилися цього тижня, розвідка США не фокусується. Але у звіті шпигунського агенства підкреслюється, що завдання, яке стоїть перед Трампом і його командою національної безпеки, - достатньо важке. Актуально питання - правильно Білий дім розуміє готовність путіна шукати мир.

У четвер путін обережно відреагував на пропозицію про припинення вогню в Україні. Але кремлівський очільник натякнув, що москва може поставити умови до будь-якої угоди; він говорив напередодні запланованої зустрічі в Москві з посланцем Трампа Стівом Віткоффом, - сторони обговорювали план припинення вогню. Водночас російські війська, схоже, досягли значного прогресу у витісненні України з клаптика території в курській області росії.

Діючі та колишні офіційні особи США заявили, що російський лідер, навіть якщо він погодиться на тимчасове перемир’я, використає його, щоб відпочити та переналаштувати свої війська — і, швидше за все, порушить умови угоди, створивши провокацію, в якій він звинуватить Україну. - пише видання

Нагадаємо

Більше половини американців вважають, що Трамп занадто близький до москви. При цьому майже половина підтримує його ідею щодо військової підтримки України в обмін на частку мінеральних багатств.

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