Опитування: Американці стурбовані тісними зв'язками Трампа з росією

Американці стурбовані тим, що президент США Дональд Трамп занадто тісно пов'язаний з росією. Про це свідчать результати опитування, проведеного агентством Reuters спільно з Ipsos, повідомляє УНН.

Деталі

Так, більше половини (56%) американців, у тому числі кожен четвертий прихильник Республіканської партії, погодилися з твердженням, що Трамп занадто близький до Москви. При цьому 40% респондентів не погодилися з цим твердженням і 4% не відповіли на запитання.

Розворот США у бік росії під керівництвом президента, який у минулому висловлював захоплення ... путіним, сколихнуло союзників США, розпаливши дискусію в Європі щодо необхідності планувати власний захист, не розраховуючи на допомогу Сполучених Штатів - зазначають соціологи.

Між тим майже половина (44%) респондентів під час опитування заявили, що підтримують план Трампа щодо "обумовлення військової підтримки США для України отриманням США частки мінеральних багатств України". Дві третини республіканців підтримали цю ідею, як і кожен п'ятий демократ.

"Загалом рейтинг схвалення Трампа протягом останніх кількох тижнів залишався стабільним на рівні 44% - це вище, ніж у нього або президента-демократа Джо Байдена протягом більшості останніх термінів перебування на посаді", - резюмують соціологи.

Довідка

В опитуванні Reuters/Ipsos, яке проводилося онлайн і по всій країні, взяли участь 1 422 дорослих американці. Похибка становить 3 процентних пункти.

Нагадаємо

45% громадян США не схвалюють підхід Трампа до завершення війни в Україні, тоді як 40% підтримують його методи. 21% повністю схвалюють його дії, а 36% категорично не згодні з ними.

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