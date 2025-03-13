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Трамп просить Верховний суд частково дозволити скасування надання громадянства США за правом народження

Київ • УНН

 • 18835 перегляди

Адміністрація Трампа звернулась до Верховного суду з проханням дозволити часткову реалізацію плану щодо скасування громадянства за правом народження для дітей іммігрантів та іноземних туристів.

Трамп просить Верховний суд частково дозволити скасування надання громадянства США за правом народження

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду країни з проханням дозволити офіційним особам почати часткову реалізацію плану щодо скасування громадянства за правом народження для дітей, народжених у Сполучених Штатах від іммігрантів без документів та іноземних туристів. Про це повідомляє The Washington Post, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у своєму запиті адміністрація попросила суддів обмежити загальнонаціональні накази окремими особами чи державами, які беруть участь у судовому процесі, поки ці справи потраплять до судової системи, або принаймні дозволити відповідним установам почати розробляти плани та видавати публічні вказівки.

Видання вказує, що судді в трьох штатах — Меріленді, Массачусетсі та Вашингтоні — видали загальнонаціональні накази про блокування указу Трампа, який, на думку правозахисників і очолюваних Демократичною партією штатів, явно суперечить історії країни та Конституції.

Указ, підписаний у перший день повернення Трампа в Білий дім, є частиною широкого наступу адміністрації проти нелегальної імміграції. Він наказує уряду більше не визнавати автоматичного громадянства для дітей батьків-іммігрантів, які перебувають у країні без дозволу, за умови, що жоден з батьків не є громадянином США або законним постійним жителем

- йдеться у статті.

Автори уточнюють, що директива також забороняє автоматичне отримання громадянства для дітей, народжених від батьків-нерезидентів, які перебувають у країні за тимчасовою роботою, студентською або туристичною візою.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що замінить візову програму для іноземних інвесторів "золотою карткою" за $5 млн для отримання американського громадянства. На питання журналістів, чи зможуть такою схемою скористатися російські олігархи, Трамп відповів ствердно.

Суд США заблокував указ Трампа про скасування громадянства за народженням06.02.25, 06:10 • 53218 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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