Трамп просить Верховний суд частково дозволити скасування надання громадянства США за правом народження

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду країни з проханням дозволити офіційним особам почати часткову реалізацію плану щодо скасування громадянства за правом народження для дітей, народжених у Сполучених Штатах від іммігрантів без документів та іноземних туристів. Про це повідомляє The Washington Post, інформує УНН.

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Зазначається, що у своєму запиті адміністрація попросила суддів обмежити загальнонаціональні накази окремими особами чи державами, які беруть участь у судовому процесі, поки ці справи потраплять до судової системи, або принаймні дозволити відповідним установам почати розробляти плани та видавати публічні вказівки.

Видання вказує, що судді в трьох штатах — Меріленді, Массачусетсі та Вашингтоні — видали загальнонаціональні накази про блокування указу Трампа, який, на думку правозахисників і очолюваних Демократичною партією штатів, явно суперечить історії країни та Конституції.

Указ, підписаний у перший день повернення Трампа в Білий дім, є частиною широкого наступу адміністрації проти нелегальної імміграції. Він наказує уряду більше не визнавати автоматичного громадянства для дітей батьків-іммігрантів, які перебувають у країні без дозволу, за умови, що жоден з батьків не є громадянином США або законним постійним жителем - йдеться у статті.

Автори уточнюють, що директива також забороняє автоматичне отримання громадянства для дітей, народжених від батьків-нерезидентів, які перебувають у країні за тимчасовою роботою, студентською або туристичною візою.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що замінить візову програму для іноземних інвесторів "золотою карткою" за $5 млн для отримання американського громадянства. На питання журналістів, чи зможуть такою схемою скористатися російські олігархи, Трамп відповів ствердно.

Суд США заблокував указ Трампа про скасування громадянства за народженням