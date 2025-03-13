Трамп просит Верховный суд частично разрешить отмену предоставления гражданства США по праву рождения
Киев • УНН
Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить частичную реализацию плана по отмене гражданства по праву рождения для детей иммигрантов и иностранных туристов.
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны с просьбой разрешить официальным лицам начать частичную реализацию плана по отмене гражданства по праву рождения для детей, рожденных в Соединенных Штатах от иммигрантов без документов и иностранных туристов. Об этом сообщает The Washington Post, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в своем запросе администрация попросила судей ограничить общенациональные приказы отдельными лицами или государствами, участвующими в судебном процессе, пока эти дела попадут в судебную систему, или по крайней мере разрешить соответствующим учреждениям начать разрабатывать планы и издавать публичные указания.
Издание указывает, что судьи в трех штатах — Мэриленде, Массачусетсе и Вашингтоне — издали общенациональные приказы о блокировании указа Трампа, который, по мнению правозащитников и возглавляемых Демократической партией штатов, явно противоречит истории страны и Конституции.
Указ, подписанный в первый день возвращения Трампа в Белый дом, является частью широкого наступления администрации против нелегальной иммиграции. Он предписывает правительству больше не признавать автоматическое гражданство для детей родителей-иммигрантов, находящихся в стране без разрешения, при условии, что ни один из родителей не является гражданином США или законным постоянным жителем
Авторы уточняют, что директива также запрещает автоматическое получение гражданства для детей, рожденных от родителей-нерезидентов, находящихся в стране по временной рабочей, студенческой или туристической визе.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что заменит визовую программу для иностранных инвесторов "золотой картой" за $5 млн для получения американского гражданства. На вопрос журналистов, смогут ли такой схемой воспользоваться российские олигархи, Трамп ответил утвердительно.
Суд США заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по рождению06.02.25, 06:10 • 53218 просмотров