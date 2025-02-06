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Суд США заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по рождению

Киев  •  УНН

 • 4532 просмотра

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Федеральный судья Дебора Бордман приостановила действие указа Трампа об отмене автоматического гражданства для новорожденных в США. Судья признала указ неконституционным и нарушающим 14-ю поправку.

Федеральный судья в США приостановил действие указа президента Дональда Трампа, который должен был отменить автоматическое гражданство для детей, рожденных в стране. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в среду 05 февраля федеральный судья Дебора Бордман заблокировала указ президента Дональда Трампа, направленный на отмену гражданства по праву рождения.

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Судья назвала указ Трампа вероятно неконституционным и таким, что "противоречит 250-летней традиции предоставления гражданства по рождению". По ее словам, указ нарушает 14-ю поправку Конституции, прецеденты Верховного суда и исторические принципы гражданства в США.

Дети, подпадающие под действие приказа, будут лишены прав и преимуществ граждан США, а их родители столкнутся с нестабильностью и неопределенностью относительно статуса гражданства своих нерожденных детей. Ни один суд в стране никогда не поддержал толкование президента. Этот суд не будет первым

- сказала Дебора Бордман.

Иск в суд в Мэриленде подали пять беременных женщин, на чьих детей мог бы повлиять этот указ, а также две правозащитные организации.

Юридические эксперты предполагают, что это дело в конце концов может дойти до Верховного суда. Администрация Трампа, вероятно, обжалует решение в апелляционном суде.

Напомним 

23 января федеральный судья Джон Коугенур наложил 14-дневный запрет на выполнение указа Трампа об ограничении американского гражданства по праву рождения. Судья назвал указ "явно неконституционным" и удовлетворил запрос генпрокурора Вашингтона.

Американцы негативно воспринимают некоторые из первых шагов Трампа - опрос29.01.25, 14:58 • 23273 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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