Суд США заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по рождению

Федеральный судья в США приостановил действие указа президента Дональда Трампа, который должен был отменить автоматическое гражданство для детей, рожденных в стране. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в среду 05 февраля федеральный судья Дебора Бордман заблокировала указ президента Дональда Трампа, направленный на отмену гражданства по праву рождения.

Судья назвала указ Трампа вероятно неконституционным и таким, что "противоречит 250-летней традиции предоставления гражданства по рождению". По ее словам, указ нарушает 14-ю поправку Конституции, прецеденты Верховного суда и исторические принципы гражданства в США.

Дети, подпадающие под действие приказа, будут лишены прав и преимуществ граждан США, а их родители столкнутся с нестабильностью и неопределенностью относительно статуса гражданства своих нерожденных детей. Ни один суд в стране никогда не поддержал толкование президента. Этот суд не будет первым