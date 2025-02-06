Суд США заблокував указ Трампа про скасування громадянства за народженням
Київ • УНН
Федеральний суддя Дебора Бордман призупинила дію указу Трампа про скасування автоматичного громадянства для новонароджених у США. Суддя визнала указ неконституційним та таким, що порушує 14-ту поправку.
Федеральний суддя у США призупинив дію указу президента Дональда Трампа, який мав скасувати автоматичне громадянство для дітей, народжених у країні. Про це інформує CNN, передає УНН.
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Зазначається, що в середу, 05 лютого федеральний суддя Дебора Бордман заблокувала указ президента Дональда Трампа, спрямований на відміну громадянства з права народження.
Суддя назвала указ Трампа ймовірно неконституційним та таким, що "суперечить 250-річній традиції надання громадянства за народженням". За її словами, указ порушує 14-ту поправку Конституції, прецеденти Верховного суду та історичні принципи громадянства у США.
Діти, які підпадають під дію наказу, будуть позбавлені прав і переваг громадян США, а їхні батьки зіткнуться з нестабільністю та невизначеністю щодо статусу громадянства своїх ненароджених дітей. Жоден суд у країні ніколи не підтримав тлумачення президента. Цей суд не буде першим
Позов до суду в Меріленді подали п’ять вагітних жінок, на чиїх дітей міг би вплинути цей указ, а також дві правозахисні організації.
Юридичні експерти припускають, що ця справа зрештою може дійти до Верховного суду. Адміністрація Трампа, ймовірно, оскаржить рішення в апеляційному суді.
Нагадаємо
23 січня федеральний суддя Джон Коугенур наклав 14-денну заборону на виконання указу Трампа про обмеження американського громадянства за правом народження. Суддя назвав указ "явно неконституційним" та задовольнив запит генпрокурора Вашингтона.
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