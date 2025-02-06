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Суд США заблокував указ Трампа про скасування громадянства за народженням

Суд США заблокував указ Трампа про скасування громадянства за народженням

Київ • УНН

 • 53207 перегляди

Федеральний суддя Дебора Бордман призупинила дію указу Трампа про скасування автоматичного громадянства для новонароджених у США. Суддя визнала указ неконституційним та таким, що порушує 14-ту поправку.

Федеральний суддя у США призупинив дію указу президента Дональда Трампа, який мав скасувати автоматичне громадянство для дітей, народжених у країні. Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в середу, 05 лютого федеральний суддя Дебора Бордман заблокувала указ президента Дональда Трампа, спрямований на відміну громадянства з права народження.

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Суддя назвала указ Трампа ймовірно неконституційним та таким, що "суперечить 250-річній традиції надання громадянства за народженням". За її словами, указ порушує 14-ту поправку Конституції, прецеденти Верховного суду та історичні принципи громадянства у США.

Діти, які підпадають під дію наказу, будуть позбавлені прав і переваг громадян США, а їхні батьки зіткнуться з нестабільністю та невизначеністю щодо статусу громадянства своїх ненароджених дітей. Жоден суд у країні ніколи не підтримав тлумачення президента. Цей суд не буде першим

- сказала Дебора Бордман.

Позов до суду в Меріленді подали п’ять вагітних жінок, на чиїх дітей міг би вплинути цей указ, а також дві правозахисні організації.

Юридичні експерти припускають, що ця справа зрештою може дійти до Верховного суду. Адміністрація Трампа, ймовірно, оскаржить рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо 

23 січня федеральний суддя Джон Коугенур наклав 14-денну заборону на виконання указу Трампа про обмеження американського громадянства за правом народження. Суддя назвав указ "явно неконституційним" та задовольнив запит генпрокурора Вашингтона.

Американці негативно сприймають деякі з перших кроків Трампа - опитування29.01.25, 14:58 • 23936 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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