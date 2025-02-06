Суд США заблокував указ Трампа про скасування громадянства за народженням

Федеральний суддя у США призупинив дію указу президента Дональда Трампа, який мав скасувати автоматичне громадянство для дітей, народжених у країні. Про це інформує CNN, передає УНН.

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Зазначається, що в середу, 05 лютого федеральний суддя Дебора Бордман заблокувала указ президента Дональда Трампа, спрямований на відміну громадянства з права народження.

Суддя назвала указ Трампа ймовірно неконституційним та таким, що "суперечить 250-річній традиції надання громадянства за народженням". За її словами, указ порушує 14-ту поправку Конституції, прецеденти Верховного суду та історичні принципи громадянства у США.

Діти, які підпадають під дію наказу, будуть позбавлені прав і переваг громадян США, а їхні батьки зіткнуться з нестабільністю та невизначеністю щодо статусу громадянства своїх ненароджених дітей. Жоден суд у країні ніколи не підтримав тлумачення президента. Цей суд не буде першим