Американці негативно сприймають деякі з перших кроків Трампа - опитування

Американці скептично ставляться до деяких з перших указів президента США Дональда Трампа, включаючи його спробу скасувати так зване громадянство за правом народження та його рішення перейменувати Мексиканську затоку, згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, пише УНН з посиланням на Reuters.

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З моменту вступу на посаду 20 січня президент-республіканець швидко вжив заходів щодо посилення заходів протидії щодо імміграції та скорочення уряду, зусилля, які респонденти триденного опитування, що завершилося в неділю, оцінюють більш прихильно.

Загалом опитування показало, що 45% американців схвалюють діяльність Трампа на посаді президента, що трохи нижче 47% в опитуванні 20-21 січня. Частка тих, хто не схвалює, була трохи вищою і становила 46%, що вище 39% у попередньому опитуванні.

"Хоча, схоже, у Трампа певною мірою "медовий місяць", його показники все ще не вражають за історичними мірками", - сказав Кайл Кондік, аналітик із Центру політики Університету Вірджинії.

Під час першого терміну Трампа його рейтинг схвалення досягав 49% у перші тижні його перебування на посаді, але він завершив свій термін із 34% схвалення після нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Можливо, ще зарано оцінювати, чи витрачає Трамп свій політичний капітал, зосередившись на питаннях, у яких він не згоден з громадськістю, сказав Кондік. Але опитування показує, що багато з перших його дій були тепло зустрінуті тільки його затятими прихильниками.

Опитування показало, що виборці загалом, як і раніше, глибоко стурбовані високими цінами на продукти харчування, житло та інші предмети першої необхідності.

Більшість американців виступили проти скасування давньої практики надання громадянства дітям, народженим у США, навіть якщо жоден із батьків не має законного імміграційного статусу, показало опитування. Близько 59% респондентів, включаючи 89% демократів та 36% республіканців, заявили, що виступають проти скасування громадянства за правом народження.

Минулого тижня федеральний суддя тимчасово заборонив адміністрації Трампа вносити зміни до громадянства за правом народження, але Білий дім заприсягся продовжувати боротьбу.

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70% респондентів виступають проти перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку, дії, яку Трамп наказав здійснити у свій перший день перебування на посаді. Лише 25% респондентів підтримали цю ідею, а решта не визначилась.

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Близько 59% респондентів, включаючи 30% республіканців, виступили проти кроків Трампа щодо припинення федеральних зусиль щодо сприяння найму жінок та представників груп расових меншин. Коли респондентів запитали безпосередньо про указ Трампа закрити всі федеральні офіси з питань різноманітності, справедливості та інклюзивності (DEI), думки розділилися більш рівномірно: 51% виступили проти і 44% - за, переважно за партійними ознаками.

Підтримка розширення буріння свердловин для видобутку викопного палива - ще однієї з перших змін політики у новій адміністрації - була значною мірою сконцентрована у партії Трампа: 76% республіканців підтримали пом'якшення обмежень на буріння, а 81% демократів виступили проти. Близько 59% респондентів заявили, що виступають проти виходу США із Паризької кліматичної угоди.

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Громадські погляди також розділилися за партійними ознаками щодо мільярдера-бізнесмена Ілона Маска, одного з найвідоміших союзників Трампа. У той час як 75% республіканців, які брали участь в опитуванні, заявили, що ставляться до Маски позитивно, 90% демократів заявили, що ставляться негативно.

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Одним із можливих джерел занепокоєння для політичної команди Трампа може бути все ще переважне відчуття того, що зростання цін залишається неприборканим. Близько 50% респондентів опитування заявили, що країна перебуває на неправильному шляху, коли справа стосується вартості життя порівняно з 25%, які сказали, що вона рухається у правильному напрямку. Інші сказали, що не впевнені чи не відповіли на запитання.

Також були позитивні показники для Трампа.

Близько 48% американців схвалюють підхід Трампа до імміграції порівняно з 41%, які не схвалюють. І опитування показало, що Трамп має значний рівень підтримки заморозки найму, про яку він наказав у більшості федеральних офісів, при цьому 49% респондентів підтримали заморозку, включаючи 80% республіканців і 43% демократів.

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Кондік сказав, що Трамп зрештою може бути оцінений громадськістю з таких глобальних питань, як економіка та імміграція, і що протидія менш масштабним заходам політики може не бути руйнівною.

"Трамп був обраний багато в чому тому, що виборці, як правило, підтримували його у питаннях економіки та імміграції. Тією мірою, якою він розглядається як той, хто робить позитивні речі щодо цього, це, ймовірно, добре для нього", - сказав Кондік.

Але, додав він, якщо виборці найближчими місяцями вважатимуть, що імміграційні репресії Трампа або його зусилля щодо скорочення чисельності уряду надто жорсткі, це може змінитися.

Доповнення

Опитування Reuters/Ipsos, яке проводилося онлайн і по всій країні з 24 по 26 січня, охопило 1034 дорослих.

Похибка опитування становить близько 4 процентних пунктів.