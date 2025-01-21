Трамп перейменував Мексиканську затоку: що тепер буде на всіх картах США

Президент США Дональд Трамп перейменував Мексиканську затоку на Затоку Америки. Відтепер така назва повинна використовуватися на всіх нових картах і документах. Про це повідомляє Білий дім, пише УНН.

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Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким Мексиканську затоку офіційно перейменують на Затоку Америки. Це рішення, за його словами, має підкреслити ключову роль цього регіону в історії, економіці та енергетичній безпеці країни.

У документі наголошується, що затока є важливим транспортним вузлом, основним риболовецьким регіоном та одним із найбагатших нафтогазових басейнів у світі. Її ресурси забезпечують 14% видобутку нафти США та значну частку природного газу.

"Затока продовжить відігравати ключову роль у формуванні майбутнього Америки і світової економіки, і на знак визнання цього процвітаючого економічного ресурсу і його критичної важливості для економіки нашої країни та її народу я розпоряджаюся, щоб її було офіційно перейменовано на Затоку Америки", - йдеться у наказі.

Протягом 30 днів міністр внутрішніх справ США має здійснити всі необхідні заходи для перейменування в "Затоку Америки" континентального шельфу США, оновивши географічні назви у федеральних документах, картах та контрактах.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав указ про обов'язкове використання терміну "стать" замість "гендер" у державних документах. Також він скасував 78 виконавчих наказів Байдена щодо расової рівності та прав ЛГБТ.