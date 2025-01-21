Трамп переименовал Мексиканский залив: что теперь будет на всех картах США
Киев • УНН
Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. Новое название должно подчеркнуть роль региона в истории и экономике США и будет отражено на всех официальных картах.
Президент США Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Залив Америки. Отныне такое название должно использоваться на всех новых картах и документах. Об этом сообщает Белый дом, пишет УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Мексиканский залив официально переименуют в Залив Америки. Это решение, по его словам, должно подчеркнуть ключевую роль этого региона в истории, экономике и энергетической безопасности страны.
В документе отмечается, что залив является важным транспортным узлом, основным рыболовецким регионом и одним из самых богатых нефтегазовых бассейнов в мире. Его ресурсы обеспечивают 14% добычи нефти США и значительную долю природного газа.
«Залив продолжит играть ключевую роль в формировании будущего Америки и мировой экономики, и в знак признания этого процветающего экономического ресурса и его критической важности для экономики нашей страны и ее народа я распоряжаюсь, чтобы он был официально переименован в Залив Америки», - говорится в приказе.
В течение 30 дней министр внутренних дел США должен осуществить все необходимые меры для переименования в «Залив Америки» континентального шельфа США, обновив географические названия в федеральных документах, картах и контрактах.
Напомним
Президент США Дональд Трамп подписал указ об обязательном использовании термина «пол» вместо «гендер» в государственных документах. Также он отменил 78 исполнительных приказов Байдена по расовому равенству и правам ЛГБТ.