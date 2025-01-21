Трамп підписав указ про скасування терміну "гендер" у документах

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує термін "гендер" та вводить обов’язкове використання терміну "стать" у документах, що видаються урядом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Наказ, якій підписав Трамп, вимагає, щоб уряд використовував термін "стать", а не "гендер", а також зобов'язує, щоб ідентифікаційні документи, видані урядом, включно з паспортами та візами, ґрунтувалися на тому, що в документі зазначено "незмінну біологічну класифікацію особи, що належить до чоловічої або жіночої статі".

Через кілька годин після вступу на посаду Трамп швидко взявся за виконання передвиборчих обіцянок відмінити політику, запроваджену адміністрацією Байдена, яка віддавала перевагу впровадженню заходів з розмаїття на рівні всього федерального уряду.

Трамп скасував 78 виконавчих наказів, підписаних Джо Байденом, включно з десятками заходів, що підтримують расову рівність і борються з дискримінацією геїв і трансгендерів.

Нагадаємо

Дональд Трамп підписав указ про відновлення смертної кари на федеральному рівні США. Документ передбачає допомогу штатам у забезпеченні препаратів для смертельних ін'єкцій та зобов'язує Мін'юст домагатися вищої міри покарання.