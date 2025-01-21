Трамп подписал указ об отмене термина "гендер" в документах

ukenru
Эксклюзив
Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
14:13 • 13440 просмотра

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия
13:42 • 28339 просмотра

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия

Эксклюзив
В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн
11:36 • 93120 просмотра

В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн

Эксклюзив
"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США
11:10 • 105974 просмотра

"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 130140 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 139858 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 136505 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 128535 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
20 января, 14:52 • 168947 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 171008 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

21 января, 04:57 • 116549 просмотра
россия вывела в Черное море ракетоноситель - ВМС

россия вывела в Черное море ракетоноситель - ВМС

21 января, 05:10 • 113018 просмотра
Госсекретарь США Рубио назвал россию агрессором и "хочет, чтобы война закончилась"

Госсекретарь США Рубио назвал россию агрессором и "хочет, чтобы война закончилась"

21 января, 06:34 • 115254 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

09:57 • 115878 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

12:22 • 100778 просмотра
публикации
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

12:22 • 100778 просмотра
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 168949 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 171010 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 192142 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 197474 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

11:48 • 100064 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

09:57 • 115878 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 151479 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 163505 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 149381 просмотра
Актуальное
Трамп подписал указ об отмене термина "гендер" в документах

Трамп подписал указ об отмене термина "гендер" в документах

Киев  •  УНН

 • 11100 просмотра

Read in English

Президент США Дональд Трамп подписал указ об обязательном использовании термина "пол" вместо "гендер" в государственных документах. Также он отменил 78 исполнительных приказов Байдена по расовому равенству и правам ЛГБТ.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который отменяет термин «гендер» и вводит обязательное использование термина «пол» в документах, выдаваемых правительством. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Приказ, которой подписал Трамп, требует, чтобы правительство использовало термин «пол», а не «гендер», а также обязывает, чтобы идентификационные документы, выданные правительством, включая паспорта и визы, основывались на том, что в документе указана «неизменная биологическая классификация лица, принадлежащего к мужскому или женскому полу».

Через несколько часов после вступления в должность Трамп быстро взялся за выполнение предвыборных обещаний отменить политику, введенную администрацией Байдена, которая отдавала предпочтение внедрению мер по разнообразию на уровне всего федерального правительства.

Трамп отменил 78 исполнительных приказов, подписанных Джо Байденом, включая десятки мер, поддерживающих расовое равенство и борющихся с дискриминацией геев и трансгендеров. 

Напомним 

Дональд Трамп подписал указ о восстановлении смертной казни на федеральном уровне США. Документ предусматривает помощь штатам в обеспечении препаратов для смертельных инъекций и обязывает Минюст добиваться высшей меры наказания.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы