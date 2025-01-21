Трамп подписал указ об отмене термина "гендер" в документах
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подписал указ об обязательном использовании термина "пол" вместо "гендер" в государственных документах. Также он отменил 78 исполнительных приказов Байдена по расовому равенству и правам ЛГБТ.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который отменяет термин «гендер» и вводит обязательное использование термина «пол» в документах, выдаваемых правительством. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Приказ, которой подписал Трамп, требует, чтобы правительство использовало термин «пол», а не «гендер», а также обязывает, чтобы идентификационные документы, выданные правительством, включая паспорта и визы, основывались на том, что в документе указана «неизменная биологическая классификация лица, принадлежащего к мужскому или женскому полу».
Через несколько часов после вступления в должность Трамп быстро взялся за выполнение предвыборных обещаний отменить политику, введенную администрацией Байдена, которая отдавала предпочтение внедрению мер по разнообразию на уровне всего федерального правительства.
Трамп отменил 78 исполнительных приказов, подписанных Джо Байденом, включая десятки мер, поддерживающих расовое равенство и борющихся с дискриминацией геев и трансгендеров.
Напомним
Дональд Трамп подписал указ о восстановлении смертной казни на федеральном уровне США. Документ предусматривает помощь штатам в обеспечении препаратов для смертельных инъекций и обязывает Минюст добиваться высшей меры наказания.