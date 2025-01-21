Трамп підписав указ про відновлення смертної кари на федеральному рівні

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який відновлює активне застосування смертної кари на федеральному рівні та передбачає допомогу штатам у забезпеченні препаратів для смертельних ін’єкцій.

Про це пише АР News, передає УНН.

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Указ зобов’язує Міністерство юстиції не лише домагатися смертної кари у відповідних федеральних справах, але й підтримувати штати, які стикаються з труднощами у забезпеченні запасів препаратів для страт.

Очікувалося, що Трамп відновить федеральні страти, призупинені у 2021 році, коли тодішній генпрокурор Меррік Гарленд запровадив мораторій. Наразі у федеральних в’язницях залишилося лише троє засуджених до страти, адже нещодавно Джо Байден замінив вироки 37 ув’язненим на довічне ув’язнення.

Згідно з указом Трампа, генеральний прокурор має домагатися юрисдикції федерального рівня та наполягати на смертній карі в справах про вбивства правоохоронців чи "капітальні" злочини, скоєні нелегальними мігрантами, незалежно від інших факторів. Також президент закликав переглянути рішення Верховного суду, які обмежують можливості штатів і федерального уряду застосовувати смертну кару.

Найбільша відповідальність уряду – це захист своїх громадян від жахливих злочинів, і моя адміністрація не терпітиме спроб підірвати закони, які дозволяють застосування смертної кари щодо тих, хто здійснив жорстокі акти насильства проти американців - йдеться в указі Трампа.

За свій перший президентський термін адміністрація Трампа провела 13 федеральних страт – більше, ніж за будь-якого іншого президента в сучасній історії США.

Трамп неодноразово виступав за розширення застосування смертної кари. Під час оголошення своєї участі у виборах 2024 року він закликав страчувати наркоторговців. Згодом він додав до цього списку торговців людьми і навіть похвалив Китай за його жорсткі заходи проти наркоторговців.

Цей указ з’явився через кілька днів після того, як Меррік Гарленд скасував протокол Міністерства юстиції щодо смертельних ін’єкцій препаратом пентобарбіталом. Попередній огляд викликав занепокоєння через можливий ризик "зайвого болю та страждань".

Однак адміністрація Трампа може знову запровадити цей протокол за нового виконуючого обов’язки генпрокурора Джеймса Макгенрі III або кандидата Трампа на цю посаду, Пем Бонді, після її затвердження Сенатом.

Пентобарбітал, який замінив трьохкомпонентну суміш 2000-х років, був запроваджений у перший термін Трампа генпрокурором Вільямом Барром.

Наразі у федеральних в’язницях залишилися лише троє засуджених до страти:

Діланн Руф, який у 2015 році вбив дев’ятьох темношкірих парафіян церкви в Південній Кароліні;

Джохар Царнаєв, відповідальний за теракт на Бостонському марафоні у 2013 році;

Роберт Бауерс, який у 2018 році застрелив 11 прихожан синагоги в Піттсбурзі – наймасштабніший антисемітський напад в історії США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).