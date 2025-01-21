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Трамп оголосив про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я

Трамп оголосив про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я

Київ • УНН

 • 36172 перегляди

Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Причинами названо неправильне поводження з пандемією COVID-19, відсутність реформ та надмірні фінансові внески США.

Президент США Дональд Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Про це інформує УНН з посиланням на указ Президента США, CNN, Reuters.

Деталі

Зазначається, що Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Трамп пояснив своє рішення "неправильним поводженням ВООЗ з пандемією COVID-19" та "нездатністю організації до реформ". Серед інших причин названо "несправедливо високі фінансові внески США" у порівнянні з іншими країнами, такими як Китай.

Всесвітня організація охорони здоров'я обкрадала нас, всі обкрадають Сполучені Штати. Цього більше не буде

- заявив Дональд Трамп.

Цей крок не став несподіванкою, адже Трамп критикує ВООЗ ще з 2020 року, звинувачуючи організацію у сприянні зусиллям Китаю "ввести світ в оману" щодо походження COVID.

ВООЗ рішуче заперечує ці звинувачення та заявляє, що продовжує тиснути на Пекін, щоб той поділився даними, які допоможуть визначити, чи з’явився COVID внаслідок контакту людини з інфікованими тваринами, чи через дослідження подібних вірусів у китайській лабораторії.

У тексті виконавчого указу як причини виходу США зазначені "погане управління організацією під час пандемії Covid-19, що виникла в Ухані в Китаї та інших глобальних криз у сфері охорони здоров’я, її неспроможність впровадити терміново необхідні реформи та нездатність продемонструвати незалежність від неприйнятного політичного впливу країн-членів ВООЗ".

"Це серйозне рішення", — сказав Трамп своєму помічнику перед підписанням указу, посилаючись на своє рішення 2020 року та переконання, що США платять організації надто великі внески порівняно з іншими країнами.

Рішення Трампа означає, що через 12 місяців США вийдуть з агенції Організації Об'єднаних Націй у сфері охорони здоров'я і припинять фінансову підтримку її роботи. Сполучені Штати на сьогодні є найбільшим фінансовим донором ВООЗ, на який припадає близько 18% її загального фінансування. Останній дворічний бюджет ВООЗ на 2024-2025 роки склав $6,8 млрд.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Паризької кліматичної угоди у перші години свого нового президентського терміну. Це вже вдруге, коли Трамп ініціює вихід з міжнародного пакту, спрямованого на боротьбу з глобальним потеплінням. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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