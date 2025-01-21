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Трамп объявил о выходе США из Всемирной организации здравоохранения

Трамп объявил о выходе США из Всемирной организации здравоохранения

Киев  •  УНН

 • 13826 просмотра

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Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Причинами названо неправильное обращение с пандемией COVID-19, отсутствие реформ и чрезмерные финансовые взносы США.

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом информирует УНН со ссылкой на указ Президента США, CNN, Reuters.

Детали

Отмечается, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Трамп объяснил свое решение "неправильным обращением ВОЗ с пандемией COVID-19" и "неспособностью организации к реформам". Среди других причин названы "несправедливо высокие финансовые взносы США" по сравнению с другими странами, такими как Китай.

Всемирная организация здравоохранения обворовывала нас, все обворовывают Соединенные Штаты. Этого больше не будет

- заявил Дональд Трамп.

Этот шаг не стал неожиданностью, ведь Трамп критикует ВОЗ еще с 2020 года, обвиняя организацию в содействии усилиям Китая "ввести мир в заблуждение" относительно происхождения COVID.

ВОЗ решительно отрицает эти обвинения и заявляет, что продолжает давить на Пекин, чтобы тот поделился данными, которые помогут определить, появился ли COVID в результате контакта человека с инфицированными животными, или из-за исследования подобных вирусов в китайской лаборатории.

В тексте исполнительного указа в качестве причины выхода США указаны "плохое управление организацией во время пандемии Covid-19, возникшей в Ухане в Китае и других глобальных кризисов в сфере здравоохранения, ее неспособность внедрить срочно необходимые реформы и неспособность продемонстрировать независимость от неприемлемого политического влияния стран-членов ВОЗ".

"Это серьезное решение", - сказал Трамп своему помощнику перед подписанием указа, ссылаясь на свое решение 2020 года и убеждение, что США платят организации слишком большие взносы по сравнению с другими странами.

Решение Трампа означает, что через 12 месяцев США выйдут из агентства Организации Объединенных Наций в сфере здравоохранения и прекратят финансовую поддержку его работы. Соединенные Штаты на сегодня являются крупнейшим финансовым донором ВОЗ, на который приходится около 18% ее общего финансирования. Последний двухлетний бюджет ВОЗ на 2024-2025 годы составил $6,8 млрд.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения в первые часы своего нового президентского срока. Это уже второй раз, когда Трамп инициирует выход из международного пакта, направленного на борьбу с глобальным потеплением. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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