Трамп підписав указ про вихід США з Паризької кліматичної угоди
Київ • УНН
Дональд Трамп ініціював повторний вихід США з Паризької кліматичної угоди у перші години нового президентського терміну. Рішення набуде чинності через рік, а поки США приєднаються до Ірану, Лівії та Ємену як єдиних країн поза угодою.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Паризької кліматичної угоди у перші години свого нового президентського терміну. Це вже вдруге, коли Трамп ініціює вихід з міжнародного пакту, спрямованого на боротьбу з глобальним потеплінням. Про це повідомляє УНН з посиланням на Білий дім, Reuters, BBC.
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Зазначається, що Паризька угода – це міжнародний пакт, спрямований на обмеження глобального потепління шляхом зменшення викидів парникових газів. Це вже друга спроба адміністрації Трампа вивести США з Паризької угоди. Перша відбулася у 2017 році, але її скасував Джо Байден у перший день свого президентства у 2021 році.
Цей крок ставить США в один ряд з Іраном, Лівією та Єменом — єдиними країнами, які залишаються поза угодою 2015 року, що передбачає обмеження глобального потепління до 1,5°C (2,7°F) порівняно з доіндустріальним рівнем для запобігання найгіршим наслідкам кліматичних змін
Вихід США з Паризької угоди відображає скептичне ставлення Трампа до глобального потепління, яке він називав "обманом", і узгоджується з його ширшою програмою зі зняття регуляцій для нафтовидобувних і газових компаній США з метою максимізації їхнього виробництва.
Трамп підписав указ про вихід з угоди перед тисячами прихильників у Capital One Arena у Вашингтоні.
Я негайно виходжу з несправедливого, одностороннього шахрайства Паризької кліматичної угоди. Сполучені Штати не будуть саботувати свої власні індустрії, поки Китай безкарно забруднює довкілля
Попри цей крок, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш впевнений, що міста, штати та бізнеси США продовжуватимуть демонструвати лідерство у низьковуглецевому розвитку, який створює якісні робочі місця, йдеться у заяві його представника.
США мають залишатися лідером з питань навколишнього середовища. Колективні зусилля в рамках Паризької угоди принесли результати, але нам потрібно рухатися далі та швидше
Згідно з процедурою, США доведеться чекати рік для офіційного виходу.
Нагадаємо
Дональд Трамп офіційно підписав документи про передачу влади в Капітолії в присутності віцепрезидента і спікера.