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Трамп підписав указ про вихід США з Паризької кліматичної угоди

Трамп підписав указ про вихід США з Паризької кліматичної угоди

Київ • УНН

 • 29398 перегляди

Дональд Трамп ініціював повторний вихід США з Паризької кліматичної угоди у перші години нового президентського терміну. Рішення набуде чинності через рік, а поки США приєднаються до Ірану, Лівії та Ємену як єдиних країн поза угодою.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Паризької кліматичної угоди у перші години свого нового президентського терміну. Це вже вдруге, коли Трамп ініціює вихід з міжнародного пакту, спрямованого на боротьбу з глобальним потеплінням. Про це повідомляє УНН з посиланням на Білий дім, Reuters, BBC.

Деталі

Зазначається, що Паризька угода – це міжнародний пакт, спрямований на обмеження глобального потепління шляхом зменшення викидів парникових газів. Це вже друга спроба адміністрації Трампа вивести США з Паризької угоди. Перша відбулася у 2017 році, але її скасував Джо Байден у перший день свого президентства у 2021 році.

Цей крок ставить США в один ряд з Іраном, Лівією та Єменом — єдиними країнами, які залишаються поза угодою 2015 року, що передбачає обмеження глобального потепління до 1,5°C (2,7°F) порівняно з доіндустріальним рівнем для запобігання найгіршим наслідкам кліматичних змін

- пише Reuters.

Вихід США з Паризької угоди відображає скептичне ставлення Трампа до глобального потепління, яке він називав "обманом", і узгоджується з його ширшою програмою зі зняття регуляцій для нафтовидобувних і газових компаній США з метою максимізації їхнього виробництва.

Трамп підписав указ про вихід з угоди перед тисячами прихильників у Capital One Arena у Вашингтоні.

Я негайно виходжу з несправедливого, одностороннього шахрайства Паризької кліматичної угоди. Сполучені Штати не будуть саботувати свої власні індустрії, поки Китай безкарно забруднює довкілля

- заявив Дональд Трамп.

Попри цей крок, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш впевнений, що міста, штати та бізнеси США продовжуватимуть демонструвати лідерство у низьковуглецевому розвитку, який створює якісні робочі місця, йдеться у заяві його представника.

США мають залишатися лідером з питань навколишнього середовища. Колективні зусилля в рамках Паризької угоди принесли результати, але нам потрібно рухатися далі та швидше

- сказала представниця ООН Флоренсія Сото Ніно

Згідно з процедурою, США доведеться чекати рік для офіційного виходу.

Нагадаємо

Дональд Трамп офіційно підписав документи про передачу влади в Капітолії в присутності віцепрезидента і спікера. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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