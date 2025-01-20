Трамп підписав документ про офіційний початок президентства і вирушив на обід

Президент США Дональд Трамп підписав документи в Капітолії, щоб офіційно прийняти передачу влади, передає УНН з посиланням на Sky news.

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Як пише видання, Трампа супроводжували віце-президент Дж. Д. Венс, дружина Меланія Трамп і спікер Майк Джонсон.

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Після підписання документів Трамп попрямував на обід.

Президент США має бути присутнім на так званому Конгресовому обіді, традиція якого сягає 1897 року.

Після цього обіду Трамп і його партія, як очікується, побачать парад із трибуни, зведеної перед Білим домом на Пенсильванія-авеню.

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