Трамп підписав документ про офіційний початок президентства і вирушив на обід
Київ • УНН
Дональд Трамп офіційно підписав документи про передачу влади в Капітолії в присутності віцепрезидента і спікера. Після церемонії президент вирушив на традиційний Конгресовий обід і парад.
Президент США Дональд Трамп підписав документи в Капітолії, щоб офіційно прийняти передачу влади, передає УНН з посиланням на Sky news.
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Як пише видання, Трампа супроводжували віце-президент Дж. Д. Венс, дружина Меланія Трамп і спікер Майк Джонсон.
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Після підписання документів Трамп попрямував на обід.
Президент США має бути присутнім на так званому Конгресовому обіді, традиція якого сягає 1897 року.
Після цього обіду Трамп і його партія, як очікується, побачать парад із трибуни, зведеної перед Білим домом на Пенсильванія-авеню.
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