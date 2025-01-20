Трамп підписав документ про офіційний початок президентства і вирушив на обід

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Дональд Трамп офіційно підписав документи про передачу влади в Капітолії в присутності віцепрезидента і спікера. Після церемонії президент вирушив на традиційний Конгресовий обід і парад.

Президент США Дональд Трамп підписав документи в Капітолії, щоб офіційно прийняти передачу влади, передає УНН з посиланням на Sky news.

Деталі

Як пише видання, Трампа супроводжували віце-президент Дж. Д. Венс, дружина Меланія Трамп і спікер Майк Джонсон.

Додамо

Після підписання документів Трамп попрямував на обід.

Президент США має бути присутнім на так званому Конгресовому обіді, традиція якого сягає 1897 року.

Після цього обіду Трамп і його партія, як очікується, побачать парад із трибуни, зведеної перед Білим домом на Пенсильванія-авеню.

Надзвичайний стан на кордоні та в енергетиці, висадка на Марс, два гендери: перші заяви та обіцянки Трампа20.01.2025, 20:49 • 135807 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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