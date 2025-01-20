Трамп подписал документ об официальном начале президентства и отправился на обед
Киев • УНН
Дональд Трамп официально подписал документы о передаче власти в Капитолии в присутствии вице-президента и спикера. После церемонии президент отправился на традиционный Конгрессовский обед и парад.
Президент США Дональд Трамп сейчас подписал документы в Капитолии, чтобы официально принять передачу власти, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Детали
Как пишет издание, Трампа сопровождали вице-президент Дж. Д. Вэнс, жена Мелания Трамп и спикер Майк Джонсон.
Добавим
После подписания документов Трамп направился на обед.
Президент США должен присутствовать на так называемом Конгрессовском обеде, традиция которого восходит к 1897 году.
После этого обеда Трамп и его партия, как ожидается, увидят парад с трибуны, возведенной перед Белым домом на Пенсильвания-авеню.
Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа20.01.2025, 20:49 • 23354 просмотра