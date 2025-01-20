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Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Киев  •  УНН

 • 23508 просмотра

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Дональд Трамп официально стал президентом США и объявил о ряде кардинальных реформ. Среди главных инициатив - чрезвычайное положение на границе с Мексикой, в энергетике и признание только двух статей.

Сегодня Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу. Во время инаугурации Трамп анонсировал введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой и в энергетике, заговорил о надежде, что на Марсе будет установлен флаг Америки, объявил, что в США будет только два пола - мужской и женский, а вот о войне в Украине не упомянул. УНН приводит основные заявления Трампа во время инаугурации.

Детали

Свою речь Трамп начал со слов благодарности присутствующим и заявил о начале «золотого века» Америки.

«Золотой век Америки начинается прямо сейчас», - сказал на инаугурации Трамп.

Также он анонсировал подписание ряда указов и начнет «революцию здравого смысла». В частности, он анонсировал чрезвычайное положение на южной границе, а весь незаконный въезд будет «немедленно прекращён», и правительство начнёт возвращать «миллионы и миллионы преступных иностранцев».

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«Я подпишу серию исторических президентских указов и мы начнем восстановление Америки. Первое - я установлю режим чрезвычайной ситуации на нашей южной границе. Все незаконные пересечения будут остановлены, и мы начнем процесс возвращения миллионов преступников. Мы восстановим нашу политику «оставайтесь в Мексике». Я направлю наших военных на южную границу, чтобы остановить это вторжение», - заявлял Трамп.

Избранный президент также объявил, что объявит чрезвычайное положение в сфере энергетики, а «жидкое золото под нашими ногами сделает Америку снова богатой страной».

«Кризис по инфляции, вызванный ростом цен на энергоресурсы, и избыточными расходами... поэтому сегодня я объявлю чрезвычайное положение в энергетике. США будет снова страной, которая производит, и у нас есть что-то, чего нет у других. Мы снизим цены, мы заполним наши стратегические резервы на полную, и мы будем экспортировать американские энергоресурсы по всему миру... Мы будем бурить, детка, будем бурить», - подчеркивал Трамп.

Также администрация Трампа планирует положить конец «Новому зеленому курсу» и отменит мандат на электромобили, а также анонсировал пересмотр торговой системы.

«Мы будем облагать пошлинами и налогами иностранные государства, чтобы обогатить наших граждан», - говорил президент США.

Также во время своей речи, Трамп заверил, что в Америке будет «только два пола, мужской и женский».

«С сегодняшнего дня официальной политикой правительства Соединённых Штатов будет то, что есть только два пола, мужской и женский. Это произойдет на этой неделе с окончанием правительственной политики попыток социального внедрения расы и пола во все аспекты общественной и частной жизни», - говорил американский лидер.

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Кроме того, Трамп отметил, что США вернут себе Панамский канал, который, по его словам, использует Китай, а также поменяют Мексиканский залив на Американский и надеется, что на Марсе будет установлен флаг США.

«Мы будем менять Мексиканский пролив на Американский. Мы не давали этот канал (Панамский - ред.) Китаю, мы давали его Панаме, и мы хотим забрать его обратно. Как великая нация мы будем вести всех к новым высотам. Будем подниматься на новые горизонты. Мы будем продолжать посылать к звездам наших астронавтов и эти корабли, эти ракеты будут нести американский флаг, особенно на планету Марс», - отмечал Трамп.

В то же время в своей инаугурационной речи Дональд Трамп пообещал создать «самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», однако не упомянул о войне в Украине, но заверил, что хочет быть миротворцем.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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