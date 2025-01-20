Дональд Трамп принял присягу и стал новым президентом США
Киев • УНН
В Вашингтоне состоялась церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Вновь избранный президент принес присягу, держа руку на Библии, которую держала его жена Мелания.
На церемонии инаугурации в Вашингтоне Дональд Трамп принес присягу и стал 47-м президентом США, передает UNN.
Трамп принес присягу, держа левую руку на Библии, которую держала его жена Мелания, и подняв правую руку.
"Я торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и по мере своих возможностей сохранять, защищать и защищать Конституцию Соединенных Штатов, да поможет мне Бог", - сказал Трамп.
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Джей Ди Венс также официально стал вице-президентом США.
Положив левую руку на Библию, которую держала его жена Уша, он поклялся поддерживать и защищать Конституцию США.
Судья Верховного суда Бретт Кавано возглавил присягу.