Дональд Трамп принял присягу и стал новым президентом США

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В Вашингтоне состоялась церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Вновь избранный президент принес присягу, держа руку на Библии, которую держала его жена Мелания.

На церемонии инаугурации в Вашингтоне Дональд Трамп принес присягу и стал 47-м президентом США, передает UNN.

Трамп принес присягу, держа левую руку на Библии, которую держала его жена Мелания, и подняв правую руку.

"Я торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и по мере своих возможностей сохранять, защищать и защищать Конституцию Соединенных Штатов, да поможет мне Бог", - сказал Трамп.

Добавим

Джей Ди Венс также официально стал вице-президентом США.

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Положив левую руку на Библию, которую держала его жена Уша, он поклялся поддерживать и защищать Конституцию США.

Судья Верховного суда Бретт Кавано возглавил присягу.

Павел Башинский

Павел Башинский

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