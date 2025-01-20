Дональд Трамп склав присягу та став новим президентом США

На церемонії інавгурації у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу і став 47-м президентом США, передає УНН.

Трамп присягнув, тримаючи ліву руку на Біблії, яку тримала його дружина Меланія, і піднявши праву руку.

"Я урочисто клянусь, що буду сумлінно виконувати обов’язки Президента Сполучених Штатів і намагатимусь у міру своїх можливостей зберігати, захищати та захищати Конституцію Сполучених Штатів, нехай допоможе мій Бог", - сказав Трамп.

Додамо

Джей Ді Венс також офіційно став віце-президентом США.

Поклавши ліву руку на Біблію, яку тримала його дружина Уша, він поклявся підтримувати і захищати конституцію США.

Суддя Верховного суду Бретт Кавано очолив присягу.