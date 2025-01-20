Дональд Трамп склав присягу та став новим президентом США
Київ • УНН
У Вашингтоні відбулась церемонія інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Новообраний президент склав присягу, тримаючи руку на Біблії, яку тримала його дружина Меланія.
На церемонії інавгурації у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу і став 47-м президентом США, передає УНН.
Трамп присягнув, тримаючи ліву руку на Біблії, яку тримала його дружина Меланія, і піднявши праву руку.
"Я урочисто клянусь, що буду сумлінно виконувати обов’язки Президента Сполучених Штатів і намагатимусь у міру своїх можливостей зберігати, захищати та захищати Конституцію Сполучених Штатів, нехай допоможе мій Бог", - сказав Трамп.
Додамо
Джей Ді Венс також офіційно став віце-президентом США.
Поклавши ліву руку на Біблію, яку тримала його дружина Уша, він поклявся підтримувати і захищати конституцію США.
Суддя Верховного суду Бретт Кавано очолив присягу.