Дональд Трамп склав присягу та став новим президентом США

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У Вашингтоні відбулась церемонія інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Новообраний президент склав присягу, тримаючи руку на Біблії, яку тримала його дружина Меланія.

На церемонії інавгурації у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу і став 47-м президентом США, передає УНН.

Трамп присягнув, тримаючи ліву руку на Біблії, яку тримала його дружина Меланія, і піднявши праву руку.

"Я урочисто клянусь, що буду сумлінно виконувати обов’язки Президента Сполучених Штатів і намагатимусь у міру своїх можливостей зберігати, захищати та захищати Конституцію Сполучених Штатів, нехай допоможе мій Бог", - сказав Трамп.

Додамо

Джей Ді Венс також офіційно став віце-президентом США.

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Поклавши ліву руку на Біблію, яку тримала його дружина Уша, він поклявся підтримувати і захищати конституцію США.

Суддя Верховного суду Бретт Кавано очолив присягу.

Павло Башинський

Павло Башинський

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