Зеленский поздравил Трампа с победой: что обсудили лидеры двух стран

Поздравил Трампа с победой и обсудил будущее сотрудничество. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с "исторической убедительной победой" на выборах, выразив восхищение его кампанией и подчеркнув, что именно благодаря ее эффективности этот результат стал возможным. Зеленский также похвалил семью и команду Трампа за их работу во время избирательного процесса.

В своем заявлении Зеленский отметил, что во время разговора с новоизбранным президентом США обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества и поддержания тесного диалога между странами. Он отметил важность сильного и непоколебимого лидерства США для стабильности мира и обеспечения справедливого мира.

Зеленский подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и США остается стратегически важным для обеих стран и имеет огромное значение для дальнейшего развития международной ситуации.

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