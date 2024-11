У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

У президента Владимира Зеленского достаточно высокие шансы найти общие точки соприкосновения с Дональдом Трампом для того, чтобы последний отказался от возможной идеи с территориальными уступками со стороны Украины. Такое мнение высказал журналисту УНН глава Института американистики Владислав Фарапонов.

С одной стороны это вызов, но с другой - это возможность изменить определенную динамику. Есть возможность завершить войну при каденции Трампа в принципе, вопрос - на каких условиях. Я хочу думать и надеюсь, что благодаря адекватной и продуманной работе с украинской стороны у нас могут быть положительные результаты в работе с администрацией Трампа. Положительные - это я имею в виду завершение войны на приемлемых для Украины условиях - сказал Фарапонов.

На вопрос, какие шансы у Зеленского найти общие точки соприкосновения с Трампом для того, чтобы тот отказался от возможной идеи с территориальными уступками со стороны Украины, Фарапонов ответил: "Я думаю, что шансы достаточно высокие. Все же у Трампа нет личной ненависти к Зеленскому. Они могут найти общие точки соприкосновения".

Эксперт также прокомментировал, можно ли ожидать от Джо Байдена сильных решений по Украине пока он еще у власти.

На вопрос, можно ли будет ожидать от Байдена, например предоставления разрешения на удары американским оружием вглубь рф, Фарапонов ответил: "Думаю, что можно на это рассчитывать, но с другой стороны я думаю, что республиканцы в Конгрессе могут ставить это под сомнение".

Эксперт отметил, что предоставление разрешения бить по объектам на территории России может лечь в противоречие с идеей Трампа о завершении войны.

Если это будет непубличное решение, решение согласованное неформально с нынешним составом Сената и Палаты представителей, то да. Но, если нет, то это может потенциально лечь в противоречие с идеей Трампа о завершении войны. Ему же надо, как он считает, договариваться с обеими сторонами - Зеленским и путиным - сказал Фарапонов.

Фарапонов назвал нереалистичной идеей давить на Байдена относительно приглашения Украины в НАТО.

Этого точно не будет. На такие серьезные решения нужен мандат доверия, как со стороны граждан, так и со стороны однопартийцев и оппонентов в обеих палатах Конгресса - сказал Фарапонов.

Инаугурация президента США запланирована на 20 января 2025 года.

BBC сообщало, что по последним прогнозам, у Дональда Трампа 279, а у Камалы Харрис - 223 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы на президентских выборах в США.

Дональд Трамп заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде, где объявил о победе, что "собирается остановить войны".

26 октября кандидат от Республиканской партии в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, комментируя войну в Украине, высказался об "уступках территориями". Он заявил, что лидерство Дональда Трампа будет способствовать "мирному" урегулированию.

28 октября The Financial TimesThe Financial Times сообщало, что в случае победы на выборах президента США Дональд Трамп может прибегнуть к "переосмыслению" минских соглашений, чтобы попытаться "заморозить" войну в Украине.

31 октября президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, если Дональд Трамп в случае победы на выборах в США захочет просто заставить Украину отдать все, чтобы таким образом договориться с Россией, заявил, что не думает, что на сегодня это возможно.

