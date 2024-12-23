Оккупанты сбросили два КАБа на Запорожскую область: ранена женщина, повреждены дома

В результате удара КАБами по Степногорску в Запорожье ранена женщина, а также повреждены два дома. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Россияне сбросили два КАБа на Степногорск. В результате атаки взрывной волной поврежден пятиэтажный дом, загорелся одноэтажный дом", - сообщил Федоров.

Он также отметил, что в результате удара пострадала женщина, которой уже оказана необходимая помощь.

Напомним

Российские войска обстреляли поселок Двуречная в Харьковской области, ранен 66-летний мужчина.