Оккупанты сбросили два КАБа на Запорожскую область: ранена женщина, повреждены дома
Киев • УНН
В результате атаки двумя КАБами в Степногорске в Запорожье повреждены пятиэтажный и одноэтажный дома. Во время удара ранена женщина, ей оказана необходимая медицинская помощь.
В результате удара КАБами по Степногорску в Запорожье ранена женщина, а также повреждены два дома. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Россияне сбросили два КАБа на Степногорск. В результате атаки взрывной волной поврежден пятиэтажный дом, загорелся одноэтажный дом", - сообщил Федоров.
Он также отметил, что в результате удара пострадала женщина, которой уже оказана необходимая помощь.
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