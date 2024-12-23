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Оккупанты сбросили два КАБа на Запорожскую область: ранена женщина, повреждены дома

Оккупанты сбросили два КАБа на Запорожскую область: ранена женщина, повреждены дома

Киев  •  УНН

 • 6889 просмотра

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В результате атаки двумя КАБами в Степногорске в Запорожье повреждены пятиэтажный и одноэтажный дома. Во время удара ранена женщина, ей оказана необходимая медицинская помощь.

В результате удара КАБами по Степногорску в Запорожье ранена женщина, а также повреждены два дома. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Россияне сбросили два КАБа на Степногорск. В результате атаки взрывной волной поврежден пятиэтажный дом, загорелся одноэтажный дом", - сообщил Федоров.

Он также отметил, что в результате удара пострадала женщина, которой уже оказана необходимая помощь.

Напомним

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