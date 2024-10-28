Трамп планує "переосмислити" Мінські угоди для завершення війни в Україні - FT

У разі перемоги на виборах президента США Дональд Трамп може вдатись до "переосмислення" Мінських угод, щоб спробувати "заморозити" війну в Україні. Про це пише The Financial Times, передає УНН.

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Видання розкриває радикальну глобальну програму дій Трампа в разі його повернення до Білого Дому.

Помічника кандидата від республіканців підкреслюють, що Трамп, зокрема, діятиме з "приголомшливою швидкістю", щоб завершити війни в Україні та на Близькому Сході.

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Очікується, що війна в Україні може бути припинена шляхом створення автономних і демілітаризованих зон по обидва боки кордону, але без вступу України до НАТО.

У FT також додали, що Трамп може запропонувати план урегулювання війни в Україні, що буде "переосмисленням" Мінських угод. Однак цього разу буцімто можуть передбачити наслідки за порушення угоди.

Радник Трампа у розмові з журналістами наголосив, що проєкт урегулювання, який той запропонує, передбачатиме механізми примусу і наслідки за порушення угоди, на відміну від невдалих Мінських угод.

А втім, кандидат у президенти США Дональд Трамп впевнений, що гарантувати виконання угоди мають європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН.

Америка наполягатиме на двох речах. У нас не буде ні чоловіків, ні жінок у примусовому механізмі. Ми за це не платимо. За це платить Європа - заявив радник Трампа.

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За даними FT, союзники Трампа вважають, що Україна програє війну, і тому наполягати на врегулюванні "морально правильно".

Також кандидат у президенти США від республіканців нібито думає, що членство в НАТО для України не є варіантом у короткостроковій перспективі. Він вважає, що це питання можуть зняти на кілька років, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів.

Ми заморожуємо конфлікт, Україна не поступається жодною територією, вони не відмовляються від своїх територіальних претензій, і ми ведемо переговори з розумінням того, що остаточної угоди, ймовірно, не буде, поки путін не зійде зі сцени - заявив один з колишніх працівників адміністрації Трампа Фред Фляйц.

Нагадаємо

Раніше кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс вже розповідав, що план Трампа щодо завершення війни в Україні передбачає створення демілітаризованої зони та відмову Києва від вступу до НАТО.

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