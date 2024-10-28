Трамп планирует "переосмыслить" Минские соглашения для завершения войны в Украине - FT

В случае победы на выборах президента США, Дональд Трамп может прибегнуть к "переосмыслению" Минских соглашений, чтобы попытаться "заморозить" войну в Украине. Об этом пишет The Financial Times, передает УНН.

Детали

Издание раскрывает радикальную глобальную программу действий Трампа в случае его возвращения в Белый Дом.

Помощника кандидата от республиканцев подчеркивают, что Трамп, в частности, будет действовать с "потрясающей скоростью", чтобы завершить войны в Украине и на Ближнем Востоке.

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Ожидается, что война в Украине может быть прекращена путем создания автономных и демилитаризованных зон по обе стороны границы, но без вступления Украины в НАТО.

В FT также добавили, что Трамп может предложить план урегулирования войны в Украине, что будет "переосмыслением" Минских соглашений. Однако на этот раз якобы могут предусмотреть последствия за нарушение соглашения.

Советник Трампа в разговоре с журналистами отметил, что проект урегулирования, который тот предложит, будет предусматривать механизмы принуждения и последствия за нарушение соглашения, в отличие от неудачных Минских соглашений.

Впрочем, кандидат в президенты США Дональд Трамп уверен, что гарантировать выполнение соглашения должны европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

Америка будет настаивать на двух вещах. У нас не будет ни мужчин, ни женщин в принудительном механизме. Мы за это не платим. За это платит Европа - заявил советник Трампа.

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По данным FT, союзники Трампа считают, что Украина проигрывает войну, и поэтому настаивать на урегулировании "морально правильно".

Также кандидат в президенты США от республиканцев якобы думает, что членство в НАТО для Украины не является вариантом в краткосрочной перспективе. Он считает, что этот вопрос могут снять на несколько лет, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает ни одной территории, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры с пониманием того, что окончательного соглашения, вероятно, не будет, пока путин не сойдет со сцены - заявил один из бывших работников администрации Трампа Фред Фляйц.

Напомним,

Ранее кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс уже рассказывал, что план Трампа по завершению войны в Украине предусматривает создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО.

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