Трамп заявил, что он "очень хорошо ладит с путиным"

Во время выступления на городском мероприятии в Оуксе, штат Пенсильвания, кандидат на пост президента Дональд Трамп сказал, что хорошо ладит с кремлевским диктатором владимиром путиным и заявил, что вторжение в Украину не произошло бы при его правлении. Пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

"Я очень хорошо лажу с путиным", - сказал Трамп.

Он рассказал, о решении путина вторгнуться в Украину:

"Он ( путин - ред.) говорил об этом как о зенице ока, но я сказал: "Вы не войдете. Это только из-за Байдена путин посмотрел на этого парня, он даже не может в это поверить".

Бывший президент США отметил, что поддерживает хорошие отношения с Президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил уверенность, что Зеленский завершит войну в Восточной Европе еще до его избрания президентом.

Байден ничего не сделал для этого - он даже не разговаривал с Путиным больше года. Эта война, которая должна закончиться, и я собираюсь добиться ее окончания... Я собираюсь попытаться закончить эту войну, как избранный президент