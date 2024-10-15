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Трамп заявил, что он "очень хорошо ладит с путиным"

Трамп заявил, что он "очень хорошо ладит с путиным"

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 08:29  •  5458 просмотра

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Дональд Трамп заявил, что «очень хорошо ладит» с путиным и считает, что вторжение в Украину не произошло бы при его правлении. Он обещает завершить войну в Украине, если станет президентом.

Во время выступления на городском мероприятии в Оуксе, штат Пенсильвания, кандидат на пост президента Дональд Трамп сказал, что хорошо ладит с кремлевским диктатором владимиром путиным и заявил, что вторжение в Украину не произошло бы при его правлении. Пишет УНН со ссылкой на The Telegraph

"Я очень хорошо лажу с путиным", - сказал Трамп.

Он рассказал, о решении путина вторгнуться в Украину:

"Он ( путин - ред.)  говорил об этом как о зенице ока, но я сказал: "Вы не войдете. Это только из-за Байдена путин посмотрел на этого парня, он даже не может в это поверить".

Бывший президент США отметил, что поддерживает хорошие отношения с Президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил уверенность, что Зеленский завершит войну в Восточной Европе еще до его избрания президентом.

Байден ничего не сделал для этого - он даже не разговаривал с Путиным больше года. Эта война, которая должна закончиться, и я собираюсь добиться ее окончания... Я собираюсь попытаться закончить эту войну, как избранный президент

- добавил Трамп.

Он подчеркнул, что хочет, чтобы люди перестали умирать.

Напомним 

В семи штатах США, которые колеблются с выбором между кандидатами и обычно определят судьбу президентских выборов, избиратели отдают предпочтение Дональду Трампу над Камалой Харрис в вопросе решения войны в Украине и на Ближнем Востоке.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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