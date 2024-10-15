Трамп заявил, что он "очень хорошо ладит с путиным"
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что «очень хорошо ладит» с путиным и считает, что вторжение в Украину не произошло бы при его правлении. Он обещает завершить войну в Украине, если станет президентом.
Во время выступления на городском мероприятии в Оуксе, штат Пенсильвания, кандидат на пост президента Дональд Трамп сказал, что хорошо ладит с кремлевским диктатором владимиром путиным и заявил, что вторжение в Украину не произошло бы при его правлении. Пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.
"Я очень хорошо лажу с путиным", - сказал Трамп.
Он рассказал, о решении путина вторгнуться в Украину:
"Он ( путин - ред.) говорил об этом как о зенице ока, но я сказал: "Вы не войдете. Это только из-за Байдена путин посмотрел на этого парня, он даже не может в это поверить".
Бывший президент США отметил, что поддерживает хорошие отношения с Президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил уверенность, что Зеленский завершит войну в Восточной Европе еще до его избрания президентом.
Байден ничего не сделал для этого - он даже не разговаривал с Путиным больше года. Эта война, которая должна закончиться, и я собираюсь добиться ее окончания... Я собираюсь попытаться закончить эту войну, как избранный президент
Он подчеркнул, что хочет, чтобы люди перестали умирать.
Напомним
В семи штатах США, которые колеблются с выбором между кандидатами и обычно определят судьбу президентских выборов, избиратели отдают предпочтение Дональду Трампу над Камалой Харрис в вопросе решения войны в Украине и на Ближнем Востоке.