Американські виборці, які ще не визначились, віддають перевагу Трампу у питанні війн в Україні та Ізраїлі - опитування WSJ

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 7636 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 18367 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 34529 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 48954 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83324 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67279 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79410 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94178 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87445 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180028 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11558 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10939 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 5830 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 7342 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 4946 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 34533 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180028 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335738 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269553 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 38 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2606 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 48955 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18679 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23801 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Американські виборці, які ще не визначились, віддають перевагу Трампу у питанні війн в Україні та Ізраїлі - опитування WSJ

Київ • УНН

 • 29661 перегляди

Опитування WSJ показало, що виборці у 7 ключових штатах США віддають перевагу Трампу над Гарріс щодо вирішення питання війни в Україні та на Близькому Сході.

Американські виборці, які ще не визначились, віддають перевагу Трампу у питанні війн в Україні та Ізраїлі - опитування WSJ

У семи штатах США, які вагаються з вибором між кандидатами та зазвичай визначать долю президентських виборів, виборці віддають перевагу Дональду Трампу над Камалою Гарріс у питанні вирішення війни в Україні та на Близькому Сході. Про це йдеться у опитуванні видання Wall Street Journal, проведеному у цих штатах, пише УНН.

Деталі

Wall Street Journal зазначає, що на тлі війни в Україні та на Близькому Сході, що нависають над виборами президента в США, виборці віддають перевагу колишньому президенту Дональду Трампу перед віце-президентом Камалою Гарріс у питанні про те, хто краще проведе країну через обидва конфлікти.

Трамп випереджає Гарріс серед виборців, які вагаються, 50% проти 39% у питанні про те, хто краще впорається з російською війною в Україні, і має більшу перевагу, 48% проти 33%, у питанні про те, хто краще впорається з війною між Ізраїлем і ХАМАСом. Республіканський кандидат вказав на своє перебування в Білому домі як на час відносного миру в усьому світі і заявив, не надаючи деталей, що він зможе швидко вирішити обидва конфлікти, якщо переможе на виборах у листопаді.

Перевагу кандидату-республіканцю в обох випадках віддають і незалежні виборці – тобто ті, які не є постійними прихильниками жодної з партій. Майже половина з них назвали Трампа кращим для вирішення війни в Україні, а 43% – для врегулювання війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Опитування WSJ проводилося з 28 вересня по 8 жовтня, в ньому взяли участь 2100 виборців семи ключових штатів США, похибка становить 2,1 відсоткового пункта в обидва боки.

Нагадаємо

Дональд Трамп відхилив пропозицію Fox News щодо нових президентських дебатів з Камалою Гарріс. Він заявив, що голосування вже розпочалося, і подальші дискусії не мають сенсу.

Американська розвідка: росія прагне перемоги Трампа на виборах у США, Іран - Гарріс09.10.24, 14:33 • 12606 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
Камала Гарріс
Ізраїль
Фокс Ньюс
Республіканська партія (США)
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72