Американські виборці, які ще не визначились, віддають перевагу Трампу у питанні війн в Україні та Ізраїлі - опитування WSJ

У семи штатах США, які вагаються з вибором між кандидатами та зазвичай визначать долю президентських виборів, виборці віддають перевагу Дональду Трампу над Камалою Гарріс у питанні вирішення війни в Україні та на Близькому Сході. Про це йдеться у опитуванні видання Wall Street Journal, проведеному у цих штатах, пише УНН.

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Wall Street Journal зазначає, що на тлі війни в Україні та на Близькому Сході, що нависають над виборами президента в США, виборці віддають перевагу колишньому президенту Дональду Трампу перед віце-президентом Камалою Гарріс у питанні про те, хто краще проведе країну через обидва конфлікти.

Трамп випереджає Гарріс серед виборців, які вагаються, 50% проти 39% у питанні про те, хто краще впорається з російською війною в Україні, і має більшу перевагу, 48% проти 33%, у питанні про те, хто краще впорається з війною між Ізраїлем і ХАМАСом. Республіканський кандидат вказав на своє перебування в Білому домі як на час відносного миру в усьому світі і заявив, не надаючи деталей, що він зможе швидко вирішити обидва конфлікти, якщо переможе на виборах у листопаді.

Перевагу кандидату-республіканцю в обох випадках віддають і незалежні виборці – тобто ті, які не є постійними прихильниками жодної з партій. Майже половина з них назвали Трампа кращим для вирішення війни в Україні, а 43% – для врегулювання війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Опитування WSJ проводилося з 28 вересня по 8 жовтня, в ньому взяли участь 2100 виборців семи ключових штатів США, похибка становить 2,1 відсоткового пункта в обидва боки.

Нагадаємо

Дональд Трамп відхилив пропозицію Fox News щодо нових президентських дебатів з Камалою Гарріс. Він заявив, що голосування вже розпочалося, і подальші дискусії не мають сенсу.

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