Трамп відмовляється від нових дебатів з Гарріс, запропонованих Fox News
Київ • УНН
Дональд Трамп відхилив пропозицію Fox News щодо нових президентських дебатів з Камалою Гарріс. Він заявив, що голосування вже розпочалося, і подальші дискусії не мають сенсу.
Трамп відмовляється від нових дебатів з Гарріс після пропозиції Fox News Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Колишній президент Дональд Трамп оголосив, що не братиме участі в нових президентських дебатах, запропонованих Fox News, і заявив, що "реваншу не буде". Він зазначив, що голосування вже розпочалося, і немає сенсу у подальших дискусіях.
Fox News надіслала запрошення до кампаній Трампа та віцепрезидента Камали Гарріс щодо проведення дебатів у Пенсільванії 24 або 27 жовтня, але Трамп відреагував на цю пропозицію скептично. Він також згадав, що раніше прийняв запрошення до дебатів, в той час як Гарріс не брала участі.
Трамп і Гарріс сперечаються про правила дебатів27.08.24, 08:47 • 12449 переглядiв