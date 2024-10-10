Трамп отказывается от новых дебатов с Харрис, предложенных Fox News

Трамп отказывается от новых дебатов с Харрис после предложения Fox News Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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Бывший президент Дональд Трамп объявил, что не будет участвовать в новых президентских дебатах, предложенных Fox News, и заявил, что «реванша не будет». Он отметил, что голосование уже началось, и нет смысла в дальнейших дискуссиях.

Fox News направила приглашение кампаниям Трампа и вице-президента Камалы Харрис о проведении дебатов в Пенсильвании 24 или 27 октября, но Трамп отреагировал на это предложение скептически. Он также упомянул, что ранее принял приглашение на дебаты, в то время как Харрис не участвовала.

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