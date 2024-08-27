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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп и Харрис спорят о правилах дебатов

Трамп и Харрис спорят о правилах дебатов

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 05:47  •  5818 просмотра

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Штабы Трампа и Харрис не могут прийти к согласию относительно отключения микрофонов во время дебатов. Трамп настаивает на прежних правилах, а команда Харрис требует постоянно включенных микрофонов.

Сотрудники штабов основных кандидатов на пост президента США, Дональда Трампа и Камалы Харрис, ведут споры о том, следует ли во время предвыборных дебатов в сентябре отключать микрофон одного из оппонентов, когда время его выступления заканчивается и наступает очередь говорить другому. Об этом пишет BBC, передает УНН

Детали

Как сообщается, предвыборный штаб Харрис настаивает, чтобы микрофоны обоих кандидатов работали непрерывно, на протяжении всей трансляции дебатов, которые запланированы на 10 сентября. 

В штабе Трампа настаивают, чтобы дебаты проходили по тем же правилам, которые были согласованы на момент, когда кандидатом от демократов был Джо Байден. Тогда речь шла о поочередном выключении микрофонов.

Как отмечает BBC, этот спор затеял Трамп. Бывший президент, как пишет агенство, усомнился в беспристрастности телеканала, который будет вести трансляцию и даже намекнул, что если его условия не будут соблюдены, то он, возможно, не придет на дебаты.

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До того как Байден уступил пост кандидата от Демократической партии своему заместителю, его штаб согласился со штабом Трампа, что кандидаты примут участие в двух раундах дебатов: один из них уже состоялся в июне на CNN (и привел в итоге к замене Байдена на Харрис), а другой состоится в следующем месяце, в прямом эфире телеканала ABC News.

Команда Байдена согласовала правила дебатов и согласилась, что на то время, когда тот или иной кандидат не выступает, его микрофон будет отключаться.

Предвыборный штаб Трампа также согласился с этим правилом, в соответствии с которым состоялись июньские дебаты на CNN.

Но теперь, за 15 дней до трансляции дебатов ABC News, которые состоятся в Филадельфии, штаб Харрис потребовал, чтобы микрофоны работали непрерывно на протяжении всех дебатов.

Это давало бы обоим кандидатам возможность перебивать друг друга и говорить одновременно, перекрывая голос оппонента.

В  понедельник Трамп заявил журналистам, что предпочел бы, чтобы микрофоны во время дебатов были включены. 

«Мы согласились на общие правила и общие детали, и я думаю, что так и должно быть, но (демократы -ред.) пытаются изменить условия», - сказал он.

«На самом деле она просто пытается уклониться, потому что не хочет дебатировать. Дебаты она вести не умеет», - заявил экс-президент.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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