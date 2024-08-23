Харрис обещает поддержку Украины в случае избрания президентом США

Вице-президент США Камала Харрис пообещала продолжать военную поддержку Украины и усиливать НАТО в исторической речи на национальном съезде Демократической партии, приняв номинацию от партии на президентские выборы 2024 года, пишет УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Выступая перед тысячами сторонников в четвертый и последний день съезда в Чикаго, Харрис резко раскритиковала своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа за приближение к авторитарным лидерам. Харрис, всего через месяц после того, как президент Джо Байден вышел из избирательной гонки, поддержав ее кандидатуру, обвинила Трампа в том, что он отказался от Украины и союзников и очерняет Соединенные Штаты.

Как президент я буду твердо поддерживать Украину и наших союзников по НАТО - сказала Харрис 22 августа во время 40-минутной речи.

По ее словам, как пишет BBC, после начала полномасштабного вторжения россии она помогала "мобилизовать глобальный ответ" для того, чтобы Украина смогла защититься от российской агрессии.

"Я никогда не пошатнусь в защите безопасности и идеалов Америки, потому что в непрерывной борьбе между демократией и тиранией я знаю, на чем я стою", - подчеркнула Харрис.

59-летняя Харрис, первая темнокожая женщина и первый человек южноазиатского происхождения, кто принял выдвижение в президенты от крупной партии, выразила оптимистичный взгляд на США и их положение в мире, что, как отмечается, контрастирует с печальной картиной, которую обрисовал Трамп на республиканском съезде в прошлом месяце.

"Я вижу нацию, которая готова двигаться вперед, готова к следующему шагу в невероятном путешествии, которым является Америка", - сказала она.

Дополнение

Выступление Харрис, как отмечает BBC, стало кульминацией съезда, который проходил четыре дня. За это время на нем выступили нынешний президент США Джо Байден, Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также напарник Харрис по президентской гонке Тим Уолз.

Как и на аналогичном съезде республиканцев в июле, зал был переполнен звездными гостями. К телеведущей Опре Уинфри и рэперу Лил Джону присоединились музыканты Стиви Вандер и Джон Ледженд. Ходили слухи, что на съезде могут появиться Бейонсе или Тейлор Свифт.

Всего нынешнее мероприятие демократов в Чикаго посетило около 50 тысяч человек.

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