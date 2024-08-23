Гарріс обіцяє підтримку України у разі обрання президентом США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс пообіцяла продовжувати військову підтримку України й посилювати НАТО в історичній промові на національному з’їзді Демократичної партії, прийнявши номінацію від партії на президентські вибори 2024 року, пише УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

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Виступаючи перед тисячами прихильників у четвертий і останній день з’їзду в Чикаго, Гарріс різко розкритикувала свого суперника від Республіканської партії Дональда Трампа за наближення до авторитарних лідерів. Гарріс, лише через місяць після того, як президент Джо Байден вийшов із виборчих перегонів, підтримавши її кандидатуру, звинуватила Трампа в тому, що він відмовився України й союзників і очорнює Сполучені Штати.

Як президентка я буду твердо підтримувати Україну і наших союзників по НАТО – сказала Гарріс 22 серпня під час 40-хвилинної промови.

За її словами, як пише BBC, після початку повномасштабного вторгнення росії вона допомагала "мобілізувати глобальну відповідь" для того, щоб Україна змогла захиститися від російської агресії.

"Я ніколи не похитнуся в захисті безпеки й ідеалів Америки, тому що в безперервній боротьбі між демократією і тиранією я знаю, на чому я стою", – наголосила Гарріс.

59-річна Гарріс, перша темношкіра жінка і перша особа південноазійського походження, яка прийняла висунення в президенти від великої партії, висловила оптимістичний погляд на США і їхнє становище у світі, що, як зауважується, контрастує з сумною картиною, яку змалював Трамп на республіканському з’їзді минулого місяця.

"Я бачу націю, яка готова рухатися вперед, готова до наступного кроку в неймовірній подорожі, якою є Америка", - сказала вона.

Доповнення

Виступ Гарріс, як зазначає BBC, став кульмінацією з'їзду, який проходив чотири дні. За цей час на ньому виступили нинішній президент США Джо Байден, Білл і Гілларі Клінтон, Барак і Мішель Обама, колишній речник Палати представників Ненсі Пелосі, а також напарник Гарріс з президентських перегонів Тім Волз.

Як і на аналогічному з'їзді республіканців у липні, зал був переповнений зірковими гостями. До телеведучої Опри Вінфрі та репера Ліл Джона приєдналися музиканти Стіві Вандер і Джон Ледженд. Ходили чутки, що на з'їзді можуть з'явитися Бейонсе чи Тейлор Свіфт.

Загалом цьогорічний захід демократів у Чикаго відвідав близько 50 тисяч людей.

Камала Гарріс офіційно стала кандидатом від демократів на пост президента США - CNN