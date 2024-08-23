Камала Гарріс офіційно стала кандидатом від демократів на пост президента США - CNN

Камала Гарріс офіційно стала кандидатом від Демократичної партії на пост президента США. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

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Під час з'їзду в Чикаго Камала Гарріс офіційно прийняла кандидатуру Демократичної партії на пост президента США. У своїй промові вона підкреслила важливість об'єднання нації і виразила гордість за свою спадщину, звернувшись до всіх американців незалежно від походження.

Від імені народу, від імені кожного американця, незалежно від партії, раси, статі чи мови, якою розмовляє ваша бабуся; від імені моєї мами та всіх, хто коли-небудь вирушав у власну неймовірну подорож; від імені американців, людей, які наполегливо працюють, женуться за своїми мріями та піклуються одне про одного; від імені кожного, чия історія може бути написана лише в найбільшій нації на Землі. Я приймаю вашу кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів Америки