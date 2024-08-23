Камала Гарріс офіційно стала кандидатом від демократів на пост президента США - CNN
Київ • УНН
Камала Гарріс прийняла кандидатуру Демократичної партії на пост президента США під час з'їзду в Чикаго. Вона стала першою темношкірою жінкою та представницею азіатського походження, яка очолила виборчу партію.
Камала Гарріс офіційно стала кандидатом від Демократичної партії на пост президента США. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
Під час з'їзду в Чикаго Камала Гарріс офіційно прийняла кандидатуру Демократичної партії на пост президента США. У своїй промові вона підкреслила важливість об'єднання нації і виразила гордість за свою спадщину, звернувшись до всіх американців незалежно від походження.
Від імені народу, від імені кожного американця, незалежно від партії, раси, статі чи мови, якою розмовляє ваша бабуся; від імені моєї мами та всіх, хто коли-небудь вирушав у власну неймовірну подорож; від імені американців, людей, які наполегливо працюють, женуться за своїми мріями та піклуються одне про одного; від імені кожного, чия історія може бути написана лише в найбільшій нації на Землі. Я приймаю вашу кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів Америки
Гарріс стала першою темношкірою жінкою та представницею азіатського походження, яка очолила виборчу партію. Якщо її оберуть, вона стане першою жінкою-президентом США індійського походження.
Камала Гарріс зібрала $500 млн після виходу з президентських перегонів Байдена - ЗМІ21.08.24, 11:52 • 13855 переглядiв