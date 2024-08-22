Кампания Харрис в июле собрала в 4 раза больше средств, чем кампания Трампа

Основная группа по сбору средств Камалы Харрис, согласно федеральным отчетам, поданным вечером во вторник, опередила кампанию Дональда Трампа, - в итоговой оценке сборов средств за июль.

Пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Подтверждается энтузиазм американцев накануне выборов 5 ноября: основная группа по сбору средств для избирательной кампании Камалы Харрис в июле собрала в 4 раза больше денег, чем кампания кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа.

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Кампания вице-президента-демократа сообщила Федеральной избирательной комиссии, что она собрала 204 миллиона долларов в прошлом месяце по сравнению с 48 миллионами долларов, о которых сообщила органу главная группа сбора средств бывшего президента-республиканца Трампа.

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Цифры Харрис включают деньги, собранные в течение месяца до того, как она выдвинула свою кандидатуру 21 июля, когда президент Джо Байден отказался от переизбрания. Байден поддержал Харриса, который возглавил группу по сбору средств Байдена.

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